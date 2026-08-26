Precio del dólar hoy en Colombia: TRM se sigue acercando a los $3.000 este 26 de agosto

El dólar en Colombia inicia este miércoles 26 de agosto de 2026 con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.081,67, de acuerdo con la cotización certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. La cifra representa un incremento de $25,16 frente a la TRM del martes 25 de agosto, cuando se ubicó en $3.056,51. En términos porcentuales, el aumento es de 0,82 %. Con este resultado, el valor oficial del dólar vuelve a superar la barrera de los $3.080, después de que en las jornadas anteriores se mantuviera por debajo de ese nivel. La TRM de este miércoles aplica durante toda la jornada del 26 de agosto.

El fortalecimiento de la divisa local obedece a tres pilares fundamentales: los sólidos datos del Producto Interno Bruto (PIB) reportados en el segundo trimestre, el atractivo diferencial en las tasas de interés y el constante flujo de capitales hacia el mercado nacional. A nivel internacional, factores como la incertidumbre geopolítica en el Estrecho de Ormuz, la estabilidad en los precios del petróleo sobre los 86 dólares y la expectativa por la publicación del indicador de inflación PCE en Estados Unidos mantienen atento al mercado sobre las decisiones de política monetaria que adopte la Reserva Federal (Fed) en septiembre. Según análisis del sector fintech, los indicadores técnicos ubican la tendencia del par dólar/peso en terreno bajista, situando los niveles clave de soporte en la barrera psicológica de los $3.000 y resistencias cercanas a los $3.100.

Así ha cambiado la TRM durante agosto y el resto del año

El comportamiento de la TRM en las últimas semanas muestra una tendencia descendente, aunque la jornada de este miércoles presenta un repunte frente al martes. El 19 de agosto, la TRM se encontraba en $3.098,79. Posteriormente bajó hasta los $3.053,48 el 20 de agosto y volvió a ubicarse en $3.062,96 el viernes 21. Durante el fin de semana y el lunes 24 de agosto, la TRM fue de $3.048,12. El martes 25 aumentó a $3.056,51 y este miércoles volvió a subir hasta $3.081,67. Si se compara el valor actual con el registrado hace siete días, cuando la TRM era de $3.098,79, el dólar presenta una disminución de $17,12, equivalente a una variación de -0,55 %. La diferencia es más amplia frente al valor de hace un mes. En ese momento, la TRM estaba en $3.210,56, por lo que el precio actual es $128,89 menor, una reducción del 4,01 %.



La comparación con el comienzo del año muestra una disminución mayor. El primero de enero de 2026, la referencia utilizada era de $3.757,08 por dólar. Frente a los $3.081,67 de este miércoles, la diferencia alcanza los $675,41. Esto representa una reducción del 17,98 % en comparación con ese nivel de referencia. También se observa una diferencia importante frente al valor registrado hace 12 meses. En agosto de 2025, la referencia se encontraba en $4.017,44, mientras que actualmente está en $3.081,67. La diferencia entre ambos valores es de $935,77, equivalente a una disminución del 23,29 %. Por ahora, el comportamiento acumulado de los últimos 30 días mantiene una tendencia bajista, aunque el aumento registrado este miércoles marca un movimiento contrario al de las jornadas anteriores.



Precios del dólar en casas de cambio por ciudades hoy, 26 de agosto

Para las personas que requieren realizar compras en efectivo, viajes al exterior o giros internacionales, los establecimientos de cambio autorizados por la DIAN presentan tarifas independientes a la TRM bancaria oficial. A continuación, se relacionan los promedios de referencia registrados al inicio de la jornada en las principales capitales del país:



Ciudad Precio de compra (promedio) Precio de venta (promedio) Bogotá D.C. $2.990 $3.060 Medellín $2.970 $3.050 Cali $2.980 $3.070 Barranquilla $2.960 $3.040 Pereira $2.970 $3.060

Cabe destacar que las tarifas en los establecimientos cambiarios son netamente orientativas y están sujetas a fluctuaciones continuas a lo largo del día según la oferta y demanda de divisa en efectivo en cada ciudad.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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