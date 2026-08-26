Tamal podría subir de precio en Bogotá por escasez de hojas tras incendios en Tolima

En Bogotá, productores y comerciantes de tamales advierten que la disponibilidad de las hojas utilizadas para preparar este alimento se ha reducido y que el precio de esta materia prima ha aumentado considerablemente, como efecto de los incendios forestales que se presentan en diferentes zonas del Tolima. La situación fue evidenciada durante una visita a la plaza de San Martín de Mendoza, en el centro de Bogotá, donde comerciantes explicaron que conseguir hojas de popocho o cachaco se ha convertido en una dificultad para quienes elaboran tamales a gran escala. Estas hojas son fundamentales en la preparación del producto, pues se utilizan para envolver cada tamal antes de su cocción. Por tanto, de acuerdo con los productores, este factor podría afectar el precio de este alimento.



Hojas para tamales aumentaron de precio

Diego Prada, representante del gremio tamalero, explicó en el Ojo de la Noche de Noticias Caracol que el aumento comenzó a sentirse con fuerza durante las últimas semanas. Según relató, hace aproximadamente 40 días un rollo de hojas podía conseguirse por $18.000, mientras que actualmente el mismo producto puede llegar a costar entre $30.000 y $35.000. "Ya vamos en un más de un 70% del incremento. Hace 40 días un rollo de hoja estaba en un precio de 18.000 pesos. Hoy o ayer, que era el mercado, estuvo a 30, 35.000 pesos", explicó el productor.

La diferencia representa un aumento importante para quienes fabrican grandes cantidades de tamales, debido a que las hojas hacen parte de los insumos necesarios para cada unidad. Los comerciantes atribuyen parte de esta situación a las condiciones que atraviesa el Tolima, donde los incendios forestales, sumados al viento y a la temporada seca, han afectado las zonas de las que proviene buena parte de este material. "Uno entiende que el Tolima en este momento está en llamas. Entonces: el viento, el verano, los incendios; no hay hoja, no hay para el producto. Ese es el problema", señaló el comerciante.



¿Por qué una hoja más cara afecta el precio del tamal?

Aunque la hoja representa solo uno de los elementos utilizados para elaborar un tamal, su escasez tiene un impacto directo en los costos de producción. Los productores explicaron que parte del material que llega a los puntos de venta también presenta daños, por lo que algunas hojas deben descartarse o utilizarse de una manera diferente durante el proceso de elaboración. Comerciantes encontraron hojas que, según explicaron, habían llegado afectadas. Al estar picadas o deterioradas, se necesita utilizar una mayor cantidad para envolver adecuadamente cada tamal.

Esto significa que el productor termina utilizando más material para fabricar la misma cantidad de unidades y, por lo tanto, debe asumir un costo mayor. "El tamal no lleva hoja para que se vea grande. Cuando el tamal lleva mucha hoja, al productor le da pérdida", explicó uno de los fabricantes. El comerciante agregó que cuando una hoja no permite envolver completamente el producto, es necesario colocar otra encima. "Hay que ponerle doble puesto. Entonces, en el momento que le estoy poniendo doble puesto, pues a mí me va a dar pérdida porque se incrementa el precio", aseguró Prada.



El tamal podría llegar hasta los $6.000

Actualmente, algunos productores consultados venden el tamal para negocio sobre escala entre $4.000 y $4.500. Sin embargo, el aumento en el precio de las hojas podría modificar ese valor durante los próximos días. ¿Cuánto podría costar el producto si continúa el incremento de la materia prima? El representante del gremio calculó que el precio podría ubicarse entre $5.000 y $6.000. El aumento sería, como mínimo, de $1.000 por unidad. De concretarse este incremento, quienes acostumbran comprar tamales durante los fines de semana podrían encontrar un precio diferente al que venían pagando.



La situación en el Tolima llevó a las autoridades regionales a declarar la calamidad pública el pasado 13 de agosto, cuando se contabilizaban 38 incendios activos en dieciséis municipios. Desde comienzos de mes, las llamas han afectado más de 20.000 hectáreas de vegetación, bosques, pastos y cultivos, según el balance de la Gobernación. La emergencia ha tenido además un fuerte impacto en el sector agropecuario, con cultivos de plátano, café y aguacate destruidos y miles de hectáreas de pastos afectadas, lo que ha perjudicado a la actividad ganadera.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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