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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / "He decidido declinar el ofrecimiento": Carolina Soto sobre nombramiento como presidenta de la CCI

"He decidido declinar el ofrecimiento": Carolina Soto sobre nombramiento como presidenta de la CCI

En un breve comunicado, manifestó que la importancia de la independencia de las decisiones del sector privado y del respeto del Gobierno a las mismas.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 26 de ago, 2026
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Carolina Soto Losada
Colprensa

Carolina Soto declinó el ofrecimiento para convertirse en la presidenta de la Cámara Colombia de la Infraestructura luego de la polémica que había generado la posible designación. En un breve comunicado, manifestó habló de la oposición que había generado su nombramiento.

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"Ante la oposición que generó mi nombramiento como presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, he decidido declinar el ofrecimiento hecho por ustedes", informó en sus redes sociales.

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La economista manifestó que CCI representa un sector fundamental de la economía que necesita trabajar de forma coordinada con el Estado, esto es, con el Gobierno Nacional, las entidades territoriales y las empresas públicas. "Los retos del sector y del país son muchos y requieren unión y grandeza", añadió.

En su mensaje, llamó "la atención sobre la importancia de la independencia de las decisiones del sector privado y del respeto del Gobierno a las mismas".

¿Qué dijo la Cámara Colombiana de Infraestructura?

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Tras la decisión de Soto, la Junta Directiva Nacional de la Cámara Colombiana de la Infraestructura agradeció la disposición, el tiempo y la atención que dedicó la economista durante el proceso de selección, reconociendo su trayectoria y experiencia, que fueron valoradas a lo largo de este proceso.

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"La CCI continuará desarrollando con plena normalidad su agenda institucional y gremial, en cumplimiento de los compromisos adquiridos con sus afiliados y con el sector de la infraestructura. La Junta Directiva Nacional continuará trabajando de manera articulada con los afiliados y los diferentes actores del sector para fortalecer la institucionalidad de la CCI, avanzar en los asuntos prioritarios de la infraestructura nacional y contribuir al desarrollo de los proyectos que requiere el país", explicaron en el comunicado.

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¿Por qué el nombramiento generó polémica?

Se trata de uno de los gremios más importantes del país en materia económica, comercial y empresarial, agrupando a fuertes concesiones y constructores de Colombia. Un trino de Catalina Gómez, vocera designada del presidente Abelardo de la Espriella, fue el que comenzó la polémica sobre el nombramiento de Carolina Soto. Aunque el mensaje fue eliminado de la red social X, en su contenido se encabezaba la pregunta: "¿Torpeza gremial o un mensaje de confrontación consciente?".

En el mensaje, señaló que "después del acercamiento amistoso y el colegaje de la Cámara Colombiana de la Infraestructura en cabeza de María Consuelo Araujo, con el gobierno del presidente De La Espriella, resulta al menos paradójico que la Junta Directiva de la CCI haya desconocido el mensaje implícito en que del gremio saliera la Embajadora ante los EE. UU., y procediera sin víspera a elegir apresuradamente a una persona sin cercanía alguna con el gobierno, con lo cual esa relación sufre una fractura muy inconveniente cuando apenas despuntan los 4 años de la Patria Milagro".

Luego de esta crítica, y horas después, la Junta Directiva habría echado para atrás su decisión y se le quitó el desnombramiento. De hecho, Soto, quien es esposa de Alejandro Gaviria, manifestó en su comunicado la importancia de la independencia de las decisiones del sector privado y del respeto del Gobierno a las mismas.

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