Resultados del Chontico Día de hoy, lunes 7 de septiembre de 2026: consulte los números ganadores

El Chontico Día llevó a cabo una nueva edición de su habitual sorteo diario de la tarde. Este popular chance colombiano, de gran arraigo en la región del Valle del Cauca y con amplia cobertura en todo el territorio nacional, entregó un nuevo premio mayor entre sus miles de compradores e inversionistas de la suerte.



Resultado del Chontico Día de hoy

Los apostadores y jugadores recurrentes que adquirieron sus boletos para la edición vespertina de este juego de azar pueden corroborar las cifras principales emitidas durante la transmisión oficial del sorteo:



Número ganador : Pendiente

: Pendiente La "Quinta" cifra: Pendiente

¿Cómo verificar los boletos y cobrar un premio del Chontico Día?

Para aquellos ciudadanos que resulten ganadores tras la verificación del número oficial registrado en las plataformas autorizadas, es indispensable conservar el boleto en perfecto estado físico. El tiquete de apuestas es el único documento válido que acredita la titularidad del premio y no debe presentar enmiendas, tachaduras ni alteraciones de ningún tipo.

Para efectuar el cobro de incentivos económicos obtenidos a través del Chontico Día, los usuarios deben acudir a los puntos de venta oficiales de la red autorizada o a las sedes administrativas del operador del chance en su respectiva ciudad. Es necesario presentar el tiquete original junto con la cédula de ciudadanía o documento de identidad oficial del titular.



Descuentos por impuestos y retenciones de ley en Colombia

Es fundamental que los participantes de juegos de suerte y azar en el país tengan en cuenta la normativa tributaria vigente emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Todo premio que supere los montos exentos fijados por la legislación colombiana está sujeto al cobro del impuesto por ganancias ocasionales.



Las ganancias que superen las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) sufren una retención en la fuente del 20 % sobre el valor bruto obtenido.

El operador del chance realiza el descuento directo del impuesto al momento de desembolsar el dinero al ganador, entregando el valor neto correspondiente.

Los incentivos económicos cobrados deben ser incluidos en la declaración de renta según las fechas estipuladas en el calendario tributario nacional.

Importancia de jugar en puntos autorizados y supervisados por Coljuegos

La principal recomendación para la comunidad de apostadores en Colombia es adquirir boletos exclusivamente en establecimientos o plataformas digitales que cuenten con los permisos de operación requeridos. La fiscalización de estos juegos de suerte y azar está a cargo de las autoridades locales y de la empresa industrial y comercial del Estado, Coljuegos.

Jugar de manera legal garantiza que los fondos recaudados mediante el cobro de derechos de explotación sean destinados a la financiación del sistema de salud pública del país. Asimismo, la compra de tiquetes en la red autorizada ofrece total certeza jurídica y transparencia al momento de reclamar los premios obtenidos durante cada sorteo.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

