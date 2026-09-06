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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Números ganadores de la Caribeña Día hoy, 6 de septiembre: consulte el resultado del sorteo

Números ganadores de la Caribeña Día hoy, 6 de septiembre: consulte el resultado del sorteo

El juego también cuenta con una edición nocturna. Para los domingos y días festivos, este segundo sorteo está programado para las 8:30 p.m.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 6 de sept, 2026
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Caribeña Día
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La Caribeña Día tiene una nueva jornada este domingo 6 de septiembre de 2026. Este juego de chance cuenta con sorteos diarios y una modalidad diurna que se realiza también durante domingos y días festivos.

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La Caribeña hace parte de los juegos de suerte y azar regulados por Coljuegos, dentro de los cuales los recursos tienen una destinación establecida para contribuir a la financiación de la salud pública.

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¿A qué hora juega Caribeña Día?

La jornada diurna de La Caribeña se realiza todos los días a las 2:30 p.m., incluidos los domingos y festivos.

El juego también cuenta con una edición nocturna. Para los domingos y días festivos, este segundo sorteo está programado para las 8:30 p.m.

¿Cómo se juega La Caribeña?

La dinámica permite seleccionar un número de cuatro cifras, desde 0000 hasta 9999, y elegir la modalidad de apuesta. El resultado final determina cuáles jugadas obtienen premio de acuerdo con las condiciones de cada modalidad.

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Estas son las principales opciones:

  • Cuatro cifras directo o Superpleno: se deben acertar los cuatro números en el mismo orden.
  • Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras deben coincidir, aunque estén en un orden diferente.
  • Tres cifras directo o Pleno: se aciertan las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Tres cifras combinado: se deben acertar las tres últimas cifras sin importar su orden.
  • Dos cifras o Pata: corresponde a los dos últimos dígitos del número ganador.
  • Una cifra o Uña: se debe acertar únicamente la última cifra.
  • Quinta cifra: es la balota adicional que acompaña el resultado principal.

El valor de la apuesta depende de la modalidad elegida y de las condiciones establecidas para cada tipo de jugada.

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Resultado de Caribeña Día hoy

El número ganador y la Quinta correspondiente a la jornada de este domingo se conocerán una vez se realice el sorteo.

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta cifra: pendiente

El resultado está conformado por un número de cuatro cifras y una Quinta, que corresponde a una cifra adicional obtenida durante el sorteo.

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¿Qué debe hacer si su número coincide?

Si el resultado corresponde con la apuesta realizada, lo primero es conservar el tiquete original en buenas condiciones. Este comprobante debe mantenerse bajo custodia hasta finalizar cualquier proceso relacionado con el premio.

La reclamación debe realizarse únicamente mediante los puntos o canales autorizados. Dependiendo del premio, pueden solicitar el documento de identificación y el comprobante de la apuesta.

Antes de iniciar el trámite, es recomendable verificar nuevamente las cuatro cifras y la Quinta en los canales oficiales de La Caribeña.

Asimismo, el tiquete no debe entregarse a personas que no hagan parte de los canales autorizados para realizar el proceso de cobro.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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