Sinuano Día hoy, domingo 6 de septiembre: ¿cuáles son los números ganadores del sorteo?

El Sinuano Día tiene una nueva jornada este domingo 6 de septiembre de 2026. Este chance oriundo de la Región Caribe, especialmente del departamento de Córdoba y realiza su sorteo en modalidad diurna tdos los días incluyendo domingos y festivos.

¿A qué hora juega Sinuano?

El horario depende del día de la semana. De lunes a sábado, el Sinuano Día se sortea a las 2:30 p.m..

Por su parte, el Sinuano Noche tiene una programación diferente: de lunes a sábado se realiza a las 10:30 p.m., mientras que los domingos el sorteo está previsto para las 8:30 p.m.



La transmisión del Sinuano Día puede seguirse a través de Telecaribe, canal regional que emite el sorteo desde Montería.



¿Cómo se juega Sinuano Día?

Para participar en este chance se deben escoger cuatro números, cada uno entre el 0 y el 9. Dependiendo de la modalidad seleccionada y de los aciertos obtenidos, el valor del premio puede variar.



Las principales formas de ganar son:



4 cifras directas: los cuatro números deben coincidir en el mismo orden.

4 cifras combinadas: se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

3 cifras directas: deben coincidir las últimas tres cifras en el orden seleccionado.

3 cifras combinadas: se aciertan las últimas tres cifras sin importar su orden.

2 cifras o Pata: corresponden a las dos últimas cifras.

1 cifra o Uña: corresponde a la última cifra.

Además de los cuatro números principales, el sorteo cuenta con una Quinta, que consiste en una balota adicional con un número del 0 al 9.

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¿Cuánto puede pagar Sinuano Día?

El valor del premio está relacionado con la modalidad elegida y el monto de la apuesta. De acuerdo con la información suministrada, las principales equivalencias son:



4 cifras directas: 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinadas: 208 veces la apuesta.

3 cifras directas: 400 veces el valor apostado.

2 cifras: 50 veces la apuesta.

1 cifra: 5 veces el valor jugado.

¿Qué hacer si el tiquete resulta ganador?

El tiquete original debe conservarse en buen estado, ya que es el documento necesario para acreditar la apuesta. No debe presentar alteraciones que puedan afectar su validación.

Los premios deben reclamarse en puntos de la red autorizada. Para realizar el trámite se debe presentar el documento de identidad original y completar los procedimientos establecidos para el pago.

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Entre los puntos mencionados para realizar estos trámites se encuentran SuperGiros, Paga Todo y Record.

La normativa de Coljuegos establece que los premios de juegos de suerte y azar únicamente pueden ser cobrados por personas mayores de 18 años.

Antes de realizar cualquier cobro, se recomienda verificar que el establecimiento pertenezca a la red autorizada y conservar el tiquete hasta completar el proceso.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co