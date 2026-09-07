Precio del dólar en Colombia hoy: TRM sigue bajando este lunes, 7 de septiembre

El precio del dólar en Colombia comienza este lunes 7 de septiembre de 2026 con una TRM de $3.126,08, de acuerdo con la cotización certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta tasa corresponde al periodo comprendido entre el sábado 5 y el martes 8 de septiembre. La cifra supone una disminución de $15,28 frente a la TRM anterior, que fue de $3.141,36, registrada el viernes 4 de septiembre. En términos porcentuales, el descenso equivale a una variación de 0,49%.



¿Cómo ha cambiado el precio del dólar en septiembre?

Con esta cotización, quienes necesiten conocer cuánto representa el dólar estadounidense en pesos colombianos pueden tomar como referencia que US$1 equivale actualmente a $3.126,08. El comportamiento de la divisa también muestra una diferencia frente a los valores que se habían registrado durante los primeros días de septiembre. El martes 1 de septiembre, la TRM se ubicó en $3.213,97, mientras que el miércoles 2 alcanzó $3.184. Para el jueves 3 bajó a $3.140,55 y el viernes 4 cerró la semana previa con una tasa de $3.141,36. Esto significa que, entre el 1 y el 7 de septiembre, la TRM ha disminuido $87,89, al pasar de $3.213,97 a $3.126,08.

El descenso también puede observarse al comparar la cifra actual con la de hace una semana. El 31 de agosto, la TRM era de $3.202,79, por lo que frente a ese valor el dólar registra una reducción de $76,71, equivalente a 2,4%. Si la comparación se hace con el precio registrado hace 30 días, cuando la TRM era de $3.157,43, la tasa actual presenta una disminución de $31,35, equivalente a cerca de 0,99%.

La cotización de $3.126,08 también marca una diferencia importante frente a los valores registrados al inicio de 2026. Según los datos de referencia, la TRM del primero de enero era de $3.757,08. Frente a ese nivel, la tasa actual representa una disminución de aproximadamente $631, equivalente a 16,79%. La diferencia también es amplia frente al mismo periodo del año anterior. Hace 12 meses, la TRM se encontraba en $3.960,94, por lo que el valor actual es $834,86 inferior, una variación de 21,08%.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Según el portal Wilkinsonpc, estos son los valores aproximados de compra y venta del dólar en casas de cambio en las ciudades principales de Colombia:



Ciudad Precio de compra (COP) Precio de venta (COP) Diferencia (spread) Bogotá $3.156 $3.234 $78 Cali $3.140 $3.310 $170 Cartagena $3.050 $3.250 $200 Cúcuta $3.170 $3.220 $50 Medellín $3.087 $3.217 $130 Pereira $3.150 $3.250 $100

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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