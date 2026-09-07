Resultados Dorado Mañana del lunes 7 de septiembre de 2026: números ganadores del sorteo

Este lunes 7 de septiembre de 2026 se llevó a cabo una nueva edición del juego de azar Dorado Mañana, uno de los sorteos diarios más consultados por los colombianos. Conozca aquí la combinación que otorgó el premio principal en este primer turno de la jornada.



Resultado Dorado Mañana de hoy, 7 de septiembre

A continuación se presentan los datos clave correspondientes al más reciente sorteo de la jornada matutina de esta modalidad de chance:



Números ganadores: 6775

6775 La "Quinta" cifra: 9

El juego del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado en el horario habitual de las 11:00 a.m. (hora de Colombia), entregando incentivos monetarios según el número de cifras acertadas por cada jugador en su respectivo tiquete.



¿Cómo verificar su boleto de chance y cobrar un premio?

Los jugadores que hayan registrado la combinación ganadora del Dorado Mañana deben conservar en perfecto estado el boleto impreso, ya que este documento es el único comprobante válido para certificar la apuesta y solicitar la entrega del incentivo. El tiquete no debe presentar tachaduras, enmiendas ni roturas que dificulten la lectura del código de barras o los datos de la apuesta.

Para tramitar el cobro de un premio, el usuario debe dirigirse a un punto de venta autorizado de la red que comercializa este juego de azar. Dependiendo del monto obtenido, el proceso de pago varía:



Premios menores: Se pueden reclamar directamente en los puntos de atención autorizados mediante la presentación del tiquete original y el documento de identidad vigente del apostador.

Se pueden reclamar directamente en los puntos de atención autorizados mediante la presentación del tiquete original y el documento de identidad vigente del apostador. Premios de mayor cuantía: Requieren una verificación adicional de la identidad de la persona ante la entidad administradora y la diligenciación de formularios para la transferencia o entrega de fondos.

Es fundamental realizar este trámite dentro de los plazos establecidos por la ley colombiana, la cual señala un período máximo para la caducidad del derecho a cobrar premios de juegos de suerte y azar.



Descuentos e impuestos aplicables a los premios en Colombia

Al momento de recibir el pago de un sorteo de chance o lotería en Colombia, los ganadores deben tener en cuenta las retenciones fiscales fijadas por el Estatuto Tributario nacional. El concepto principal que aplica para este tipo de incentivos es la retención por ganancias ocasionales.

Las normativas vigentes contemplan que a todo premio cuya cuantía supere el tope mínimo fijado en Unidades de Valor Tributario (UVT) se le practicará una retención en la fuente del 20% sobre el valor total retenible. Esta deducción la efectúa de manera automática la empresa operadora del juego antes de realizar el desembolso final al ciudadano, por lo que la suma recibida por el apostador ya cuenta con los descuentos de ley aplicados.



La importancia de apostar en el juego legal

Participar en modalidades de suerte y azar debidamente autorizadas garantiza la transparencia en la realización de los sorteos y la disponibilidad de los fondos para el pago de las premiaciones. En Colombia, el sector se encuentra regulado por Coljuegos y por las autoridades locales de salud y tributación territorial.



Las transferencias generadas por la operación legal del chance y las loterías se destinan de manera directa a la financiación del sistema público de salud en el país. Por esta razón, la compra de apuestas en puntos de venta oficiales previene el fraude, protege los derechos del consumidor y contribuye de forma directa al sostenimiento de los servicios de asistencia médica para la población vulnerable.



Para certificar la validez de los boletos y la transparencia en la adjudicación de los montos, las autoridades recomiendan comprar únicamente en distribuidores o plataformas digitales autorizadas por el regulador oficial.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.