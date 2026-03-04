En vivo
Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, miércoles 4 de marzo de 2026: números ganadores

Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, miércoles 4 de marzo de 2026: números ganadores

Recuerde que los tachones o enmendaduras harán que su billete sea inválido para reclamar el premio en caso de salir ganador. Consulte EN VIVO los resultados de la noche de este miércoles.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 4 de mar, 2026
Chontico Noche 4 de marzo de 2026: resultados, números ganadores de hoy
Chontico Noche 4 de marzo de 2026: resultados, números ganadores de hoy -
Chontico - Getty Images

El sorteo Chontico Noche es uno de los juegos de chance más representativos del suroccidente colombiano, con amplia presencia en el Valle del Cauca. Su programación varía según el día: de lunes a viernes se realiza a las 7:00 p. m.; los sábados, a las 10:00 p. m.; y los domingos y festivos, a las 8:00 p. m. Para este miércoles 4 de marzo de 2026, se presentan los resultados correspondientes, incluidos con la quinta cifra asignada al sorteo.

Resultado del Chontico Noche del 4 de marzo de 2026

  • Número ganador:
  • Quinta cifra:

Horarios oficiales de sorteos del Chontico Millonario

Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:

  • Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.
  • Chontico Noche:
  1. De lunes a viernes: 7:00 p. m.
  2. Sábados: 10:00 p. m.
  3. Domingos y festivos: 8:00 p. m.
  • Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

Cada sorteo del Chontico Noche se emite en vivo para permitir el seguimiento del proceso en tiempo real. Con el fin de asegurar la transparencia, se ejecutan controles y protocolos que verifican la validez de cada extracción. Una vez finalizada la transmisión, la Lotería del Valle del Cauca publica los resultados y los distribuye a través de sus canales digitales oficiales y demás medios autorizados.

Últimos resultados del Chontico Millonario

ChanceSorteoFechaResultado
Chontico Día835904 de Marzo del 20268760
Chontico Noche648103 de Marzo del 20265933
Chontico Día835803 de Marzo del 20267293
Chontico Noche648002 de Marzo del 20264635
Chontico Día835702 de Marzo del 20262514
Chontico Noche647901 de Marzo del 20265658
Chontico Día835601 de Marzo del 20269426
Chontico Noche647828 de Febrero del 20269375
Chontico Día835528 de Febrero del 20261612
Chontico Noche647727 de Febrero del 20260806
Chontico Día835427 de Febrero del 20261131
Super Chontico Noche647626 de Febrero del 20268347
Chontico Noche647526 de Febrero del 20260480
Chontico Día835326 de Febrero del 20267566
Chontico Noche647425 de Febrero del 20264748
Chontico Día835225 de Febrero del 20262965
Chontico Noche647324 de Febrero del 20269842
Chontico Día835124 de Febrero del 20260133
Chontico Noche647223 de Febrero del 20261271
Chontico Día835023 de Febrero del 20265243
Chontico Noche647122 de Febrero del 20261674
Chontico Día834922 de Febrero del 20264025
Chontico Noche647021 de Febrero del 20261163
Chontico Día834821 de Febrero del 20266131
Chontico Noche646920 de Febrero del 20261295
Chontico Día834720 de Febrero del 20267972
Super Chontico Noche646819 de Febrero del 20266426
Chontico Noche646719 de Febrero del 20268461
Chontico Día834619 de Febrero del 20268976
Chontico Noche646618 de Febrero del 20263039
Chontico Día834518 de Febrero del 20261919
Chontico Noche646517 de Febrero del 20266050
Chontico Día834417 de Febrero del 20265566

¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

  • Seleccione un número de cuatro cifras.
  • Defina el valor de la apuesta.
  • Compre el tiquete en un punto de venta autorizado.
  • Los puntos de venta incluyen establecimientos como tiendas, droguerías, papelerías, supermercados y plataformas como Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca.
  • El sistema permite seleccionar el número manualmente o dejar que el sistema lo asigne de forma aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.

Modalidades de premio

El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:

  • Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.
  • Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.
  • Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.
  • Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.
  • Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.
  • Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.

¿Cómo se reclama el premio?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado:

Premios menores (hasta $100.000)

  • Se pueden reclamar directamente en el punto de venta donde se compró el tiquete.
  • Es necesario presentar el tiquete original en buen estado.

Premios iguales o superiores a $100.000

  • Se deben reclamar en puntos autorizados como Paga Todo.

Requisitos

  • Ser mayor de edad.
  • Presentar el tiquete original diligenciado con los datos personales en el reverso.
  • Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía.

En algunos casos, se puede requerir documentación adicional como el RUT o formularios de certificación para personas no declarantes. El pago se realiza mediante cheque, el cual debe ser cobrado en una entidad bancaria autorizada. El tiquete ganador tiene una vigencia de un año a partir de la fecha del sorteo. Pasado ese plazo, el derecho al cobro prescribe, según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en Colombia. La operación del juego está autorizada por la Lotería del Valle del Cauca, que garantiza la legalidad y transparencia de los sorteos.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

