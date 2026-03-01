Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, domingo 1 de marzo de 2026: números ganadores

El sorteo Chontico Noche forma parte de la programación regular de juegos de chance en el suroccidente colombiano, con presencia estable en el Valle del Cauca. Este sorteo se realiza en diferentes horarios según el día de la semana: de lunes a viernes se lleva a cabo a las 7:00 de la noche; los sábados se desarrolla a las 10:00 de la noche; y los domingos y festivos se ejecuta a las 8:00 de la noche. Para este domingo, 1 de marzo de 2026, se presentan los resultados correspondientes a la jornada, incluida la quinta cifra asignada al sorteo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Resultado del Chontico Noche del 1 de marzo de 2026

Número ganador:

Quinta cifra:

Horarios oficiales de sorteos del Chontico Millonario

Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:



Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.

todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m. Chontico Noche:

De lunes a viernes: 7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

Cada sorteo del Chontico Noche se emite en vivo para permitir el seguimiento del proceso en tiempo real. Con el fin de asegurar la transparencia, se ejecutan controles y protocolos que verifican la validez de cada extracción. Una vez finalizada la transmisión, la Lotería del Valle del Cauca publica los resultados y los distribuye a través de sus canales digitales oficiales y demás medios autorizados.



Últimos resultados del Chontico Millonario

Chance Sorteo Fecha Resultado Chontico Noche 6478 28 de febrero del 2026 9375 Chontico Día 8355 28 de febrero del 2026 1612 Chontico Noche 6477 27 de febrero del 2026 0806 Chontico Día 8354 27 de febrero del 2026 1131 Super Chontico Noche 6476 26 de febrero del 2026 8347 Chontico Noche 6475 26 de febrero del 2026 0480 Chontico Día 8353 26 de febrero del 2026 7566 Chontico Noche 6474 25 de febrero del 2026 4748 Chontico Día 8352 25 de febrero del 2026 2965 Chontico Noche 6473 24 de febrero del 2026 9842 Chontico Día 8351 24 de febrero del 2026 0133 Chontico Noche 6472 23 de febrero del 2026 1271 Chontico Día 8350 23 de febrero del 2026 5243 Chontico Noche 6471 22 de febrero del 2026 1674 Chontico Día 8349 22 de febrero del 2026 4025 Chontico Noche 6470 21 de febrero del 2026 1163 Chontico Día 8348 21 de febrero del 2026 6131 Chontico Noche 6469 20 de febrero del 2026 1295 Chontico Día 8347 20 de febrero del 2026 7972 Super Chontico Noche 6468 19 de febrero del 2026 6426 Chontico Noche 6467 19 de febrero del 2026 8461 Chontico Día 8346 19 de febrero del 2026 8976 Chontico Noche 6466 18 de febrero del 2026 3039 Chontico Día 8345 18 de febrero del 2026 1919 Chontico Noche 6465 17 de febrero del 2026 6050 Chontico Día 8344 17 de febrero del 2026 5566 Chontico Noche 6464 16 de febrero del 2026 0951 Chontico Día 8343 16 de febrero del 2026 2254 Chontico Noche 6463 15 de febrero del 2026 7568 Chontico Día 8342 15 de febrero del 2026 3108 Chontico Noche 6462 14 de febrero del 2026 2056 Chontico Día 8341 14 de febrero del 2026 9264 Chontico Noche 6461 13 de febrero del 2026 8691 Chontico Día 8340 13 de febrero del 2026 1682

¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

Seleccione un número de cuatro cifras.

Defina el valor de la apuesta.

Compre el tiquete en un punto de venta autorizado.

Los puntos de venta incluyen establecimientos como tiendas, droguerías, papelerías, supermercados y plataformas como Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca.

El sistema permite seleccionar el número manualmente o dejar que el sistema lo asigne de forma aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.

Modalidades de premio

El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:



Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.

Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.

Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.

Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.



¿Cómo se reclama el premio?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado:



Premios menores (hasta $100.000)

Se pueden reclamar directamente en el punto de venta donde se compró el tiquete.

Es necesario presentar el tiquete original en buen estado.

Premios iguales o superiores a $100.000

Se deben reclamar en puntos autorizados como Paga Todo.

Requisitos



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original diligenciado con los datos personales en el reverso.

Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía.

En algunos casos, se puede requerir documentación adicional como el RUT o formularios de certificación para personas no declarantes. El pago se realiza mediante cheque, el cual debe ser cobrado en una entidad bancaria autorizada. El tiquete ganador tiene una vigencia de un año a partir de la fecha del sorteo. Pasado ese plazo, el derecho al cobro prescribe, según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en Colombia. La operación del juego está autorizada por la Lotería del Valle del Cauca, que garantiza la legalidad y transparencia de los sorteos.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL