La jornada de este sábado 9 de mayo de 2026 avanza bajo la mirada atenta de miles de apostadores en todo el territorio nacional, quienes depositan su confianza en uno de los sorteos más tradicionales y queridos de Colombia: el Chontico Noche. Consolidado bajo el icónico lema "Gane tempranito y cobra rapidito", este juego de azar se ha transformado en un pilar de esperanza para quienes buscan transformar su realidad financiera a través de sus números de la suerte.



A diferencia de las jornadas habituales de lunes a viernes, el sorteo de los sábados reviste una mística especial, pues cierra la semana laboral para muchos con la promesa de un premio que puede cambiar vidas. A continuación, presentamos el estado actual de los resultados para la noche de hoy:



Resultados Chontico Noche último sorteo de hoy, sábado 9 de mayo de 2026

Números ganadores : 8499

: 8499 La "Quinta" cifra: 4

(Nota: Los resultados oficiales se conocerán una vez finalice el sorteo y sea certificado por los delegados correspondientes, momento en el cual la información será actualizada para el público general).



¿Cómo participar de Chontico Noche?

Es fundamental que los apostadores tengan presente que el cronograma del Chontico Noche varía según el día de la semana. Mientras que de lunes a viernes la cita es a las 7:00 p. m., los sábados el sorteo se realiza a las 10:00 p. m.. Esta transmisión oficial se lleva a cabo a través de la señal del canal regional Telepacífico, permitiendo que los jugadores sigan en tiempo real el movimiento de las baloteras neumáticas, un sistema que garantiza la transparencia total del proceso.

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Además de la televisión, la Lotería del Valle —entidad responsable del sorteo— dispone de plataformas digitales y redes sociales para la difusión inmediata de las cifras. Este sorteo no solo es un motor de entretenimiento, sino que cumple una función social vital: fue creado originalmente para dinamizar los ingresos destinados al sistema de salud pública en el suroccidente colombiano, lo que le otorga un valor institucional de gran peso en la región.

El éxito del Chontico Noche radica en su modalidad de chance, que ofrece una flexibilidad superior a las loterías de billete tradicional. El apostador tiene la libertad de elegir una combinación de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y decidir cuánto desea invertir, con un costo mínimo de apenas $500 pesos. El plan de premios es altamente atractivo y se estructura de la siguiente manera:



Cuatro cifras (Directo): Paga 4.500 veces el valor apostado.

Tres cifras (Directo): Paga 400 veces lo apostado.

Dos cifras (Pata): Paga 50 veces lo apostado.

Una cifra (Uña): Paga 5 veces lo apostado.

Para participar, los ciudadanos pueden acudir a la red Gane en el Valle del Cauca, o a través de aliados nacionales como Paga Todo en Bogotá y Cundinamarca, y SuperGIROS en el resto del país. En caso de que la suerte le sonría este sábado, es imperativo seguir el protocolo legal para asegurar el cobro del premio. El tiquete físico es el único documento válido, por lo que debe conservarse en perfecto estado, sin tachaduras ni enmendaduras. Asimismo, el ganador debe ser mayor de edad y presentar su cédula de ciudadanía original.



Los premios de menor cuantía pueden redimirse en los puntos de venta, mientras que los premios mayores requieren un trámite administrativo en las oficinas principales para gestionar el pago y las retenciones legales correspondientes. Se recomienda a todos los participantes jugar de manera responsable y verificar siempre los resultados en canales oficiales para evitar confusiones.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.