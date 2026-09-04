Resultados Chontico Noche, último sorteo de hoy viernes 4 de septiembre de 2026: números ganadores

Los apostadores en el territorio nacional se mantienen a la expectativa del resultado del Chontico Noche, uno de los sorteos más populares y recurrentes en el país. Conozca a continuación el número ganador de la jornada de este viernes y verifique si su comprobante de apuesta resultó favorecido en esta oportunidad.



¿Qué número cayó en el Chontico Noche hoy?

La transmisión oficial del juego de azar certifica las cifras que otorgan el premio mayor a los ciudadanos que apostaron en la edición de esta noche. La verificación de las balotas se realiza bajo la supervisión de las autoridades competentes para garantizar la transparencia del proceso. A continuación, se detalla la combinación ganadora.



Número ganador : 0701

: 0701 La "Quinta" cifra: 3

Qué hacer en caso de ganar este chance en Colombia

Obtener un acierto en este tipo de apuestas requiere seguir un protocolo estricto para asegurar el desembolso del dinero. El apostador debe acercarse a un punto de venta autorizado de la red transaccional con el comprobante original de la apuesta. Es imperativo que este documento se encuentre en perfectas condiciones, sin tachaduras, enmendaduras o alteraciones que comprometan su legibilidad y autenticidad.



Documentación y plazos de reclamación

Para proceder con la entrega del dinero, el ganador debe presentar su documento de identidad original (cédula de ciudadanía). Las normativas vigentes en el país establecen que los tiquetes de apuestas son documentos al portador, lo que significa que el premio se paga a quien presente el comprobante físico. Asimismo, los afortunados cuentan con un plazo máximo de un año calendario, contado a partir de la fecha del sorteo, para efectuar el cobro. Una vez superado este lapso, los recursos se destinan de manera automática al sector salud.



Retenciones de ley y el impuesto de ganancias ocasionales

El importe promocionado de los premios en los juegos de suerte y azar no corresponde al valor neto que recibe el ganador. En Colombia, el Estatuto Tributario dictamina que los premios derivados de loterías, rifas, apuestas y similares están sujetos a una retención en la fuente por concepto de ganancias ocasionales. Este gravamen corresponde al 20 % del valor total del premio, siempre y cuando el monto exceda la base estipulada en Unidades de Valor Tributario (UVT) para el año fiscal en curso.



Descuentos financieros adicionales

Además del impuesto por ganancias ocasionales, los beneficiarios deben tener en cuenta que, al realizarse transacciones bancarias para el desembolso de sumas elevadas, se aplica el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido popularmente como el 4x1000. Estas deducciones son calculadas y retenidas directamente por la entidad operadora antes de transferir los fondos al ganador, cumpliendo así con las obligaciones fiscales ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).



La importancia de jugar legal y consultar con Coljuegos

El mercado de los juegos de azar aporta sumas multimillonarias a las finanzas públicas, recursos que son transferidos directamente a la financiación del sistema de salud de los colombianos. Por este motivo, las autoridades reiteran constantemente la necesidad de realizar las apuestas únicamente en redes y establecimientos autorizados. El juego ilegal o "chance blanco" no solo constituye un delito que acarrea sanciones penales, sino que desfinancia los servicios médicos de la población más vulnerable.



Recomendaciones para apostadores seguros

Coljuegos, la entidad estatal vinculada al Ministerio de Hacienda que regula y administra el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, aconseja a los ciudadanos verificar la legalidad de los puntos de venta. Los usuarios pueden consultar en el portal web de Coljuegos el listado de operadores concesionados. Además, se recomienda exigir siempre el tiquete impreso en las máquinas de las agencias oficiales, ya que este es el único respaldo válido y legal frente a cualquier reclamo o acierto.



Asesoría financiera posterior al premio

Expertos en educación financiera sugieren a los ganadores de este tipo de sorteos mantener un perfil bajo para garantizar su seguridad personal. Se recomienda evitar cambios drásticos en el estilo de vida de forma inmediata y buscar asesoría profesional en el área de inversiones. La estructuración de un portafolio conservador, como la adquisición de bienes raíces o la apertura de Certificados de Depósito a Término (CDT), sumado a la liquidación de pasivos con altas tasas de interés, son las estrategias más efectivas para preservar y multiplicar el capital obtenido.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.