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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Se acabará el Sisbén con la llegada del RUI? Esto es lo que cambiará para millones de colombianos

¿Se acabará el Sisbén con la llegada del RUI? Esto es lo que cambiará para millones de colombianos

Uno de los mayores temores entre los beneficiarios de subsidios del Gobierno es perder su clasificación actual y, por ende, dicha ayuda económica. Esto dijo el DPN.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 4 de sept, 2026
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Sisbén puntaje RUI: ¿se acabará el primero con la llegada del segundo?
Sisbén puntaje RUI: ¿se acabará el primero con la llegada del segundo? -
Getty Images - Sisbén - RUI

Durante los últimos meses, muchas personas han escuchado que el Sisbén desaparecerá y que será reemplazado por el denominado Registro Universal de Ingresos (RUI). La noticia ha generado dudas entre quienes reciben subsidios o esperan acceder a programas sociales del Estado. Sin embargo, la realidad es más compleja de lo que parece.

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Aunque el Gobierno avanza en la implementación del RUI como nuevo instrumento de focalización social, esto no significa que el Sisbén vaya a desaparecer de un día para otro ni que toda la información recopilada durante años deje de ser válida. De hecho, Planeación Nacional ha reiterado que ambos sistemas convivirán durante un periodo de transición.

El RUI no elimina inmediatamente al Sisbén

Uno de los mayores temores entre los beneficiarios de ayudas y subsidios del Gobierno es perder su clasificación actual. Sin embargo, el Departamento Nacional de Planeación ha explicado que el Sisbén seguirá siendo una de las principales fuentes de información que alimentan el nuevo Registro Social de Hogares y, por ende, el RUI. En otras palabras, si un hogar ya se encuentra registrado en el Sisbén, la información no desaparece. Por el contrario, pasa a formar parte de una base de datos mucho más amplia que incorpora registros provenientes de diferentes entidades del Estado.

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La creación del RUI surge de la necesidad de mejorar la identificación de las personas que realmente requieren apoyo estatal. Durante años, la clasificación dependió principalmente de encuestas realizadas en los hogares, pero ahora la idea es complementar esos datos con información actualizada sobre ingresos, empleo, seguridad social y otros indicadores económicos.

¿Qué cambia con el Registro Universal de Ingresos?

La principal diferencia entre ambos sistemas está en la forma como se determina la situación socioeconómica de cada hogar. Mientras el Sisbén se apoyaba principalmente en encuestas presenciales y en datos entregados por los ciudadanos, el RUI integra información de numerosas entidades públicas para construir una fotografía más completa de la realidad económica de cada familia. Entre las fuentes que alimentan el nuevo modelo se encuentran registros tributarios, aportes a seguridad social, bases laborales y otros sistemas oficiales que permiten conocer con mayor precisión los ingresos de las personas.

El objetivo es reducir errores en la asignación de subsidios y evitar que personas con mayor capacidad económica accedan a beneficios diseñados para población vulnerable. Al mismo tiempo, busca identificar a familias que realmente necesitan apoyo y que antes podían quedar por fuera de los programas sociales.

Otra novedad importante es que el RUI hace parte del Registro Social de Hogares, una estrategia que permite actualizar la información con mayor frecuencia y no depender únicamente de visitas periódicas para conocer los cambios económicos de las familias. Por eso, algunas personas podrían observar modificaciones en su clasificación socioeconómica una vez el nuevo sistema consolide toda la información disponible. Esto no necesariamente implica la pérdida automática de subsidios, sino una actualización basada en datos más completos.

¿Los subsidios están en riesgo con la transición al RUI?

Las autoridades han aclarado que el RUI no entrega ni quita subsidios por sí solo. Su función principal es servir como herramienta de caracterización y focalización para que las entidades responsables de cada programa puedan tomar decisiones con mejor información. Eso significa que programas como Renta Ciudadana, Colombia Mayor o la Devolución del IVA seguirán teniendo sus propios criterios de selección. Lo que cambia es la base de información utilizada para verificar la condición socioeconómica de los potenciales beneficiarios.

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De hecho, Planeación Nacional estableció periodos de transición precisamente para evitar traumatismos en la entrega de ayudas estatales. La entidad ha insistido en que la implementación debe realizarse de forma progresiva, permitiendo ajustes técnicos y administrativos antes de que el RUI asuma plenamente el papel de principal instrumento de focalización.

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Por ahora, lo más importante es mantener actualizada la información del hogar y consultar periódicamente los canales oficiales habilitados por el Gobierno. Además, quienes ya están registrados en el Sisbén no necesitan realizar procesos extraordinarios solamente por los cambios asociados al RUI, salvo que una entidad oficial solicite alguna actualización específica.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA
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