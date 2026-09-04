Sinuano Día resultados último sorteo 4 de septiembre de 2026: estos son los números ganadores

Mientras otros sorteos de chance se realizan al mediodía o en la noche, El Sinuano Día juega en horas de la tarde. Este juego hace parte de los sorteos que se realizan todos los días en Colombia y es seguido principalmente en la región Caribe. El sistema se basa en una combinación de cuatro cifras, acompañada por una quinta cifra que también se publica junto al resultado oficial. El sorteo de Sinuano Día se realiza de lunes a domingo a las 2:30 p. m.



Sinuano Día resultados de hoy, 4 de septiembre de 2026

Número ganador: 8466

Quinta cifra: 8

Los resultados serán actualizados una vez finalice el sorteo correspondiente a este viernes 4 de septiembre de 2026 y se publiquen los datos oficiales.



¿Qué es el Sinuano Día?

Sinuano Día es una modalidad de chance en la que se selecciona un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Después de registrar la apuesta, el participante espera el resultado del sorteo para comprobar si alguna de las combinaciones jugadas coincide con las cifras anunciadas oficialmente. El nombre del juego está relacionado con la región del río Sinú y forma parte de los sorteos que operan diariamente en el país. A lo largo de los años se ha mantenido dentro de la oferta de juegos de suerte y azar que funcionan mediante sorteos numerados y resultados diarios.

Para participar, se elige una combinación numérica de cuatro cifras. Luego se define el valor de la apuesta y la modalidad en la que se quiere jugar. Una vez registrada la operación en un punto autorizado, el sistema entrega un comprobante que debe conservarse para cualquier verificación posterior. El número puede ser escogido directamente por el jugador o generado mediante las herramientas disponibles en el punto de venta. Una vez realizado el proceso, la jugada queda inscrita para el sorteo del día correspondiente.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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