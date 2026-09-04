Resultados Caribeña Día 4 de septiembre de 2026: números ganadores con la quinta cifra

A las 2:30 de la tarde de hoy, viernes 4 de septiembre de 2026, se lleva a cabo una nueva edición del chance La Caribeña Día. Prepare su boleto y esté atengo a los resultados junto con la quinta cifra. No olvide que su boleto no puede tener tachones o enmendaduras, de lo contrario, no podrá cobrar su premio en caso de resultar ganador



Resultados Caribeña Día este 4 de septiembre de 2026

Los operadores autorizados reportan la jugada oficial de este sorteo de La Caribeña Día. La jugada correspondiente a este viernes arroja la siguiente combinación:



Número ganador : 6096

: 6096 Quinta cifra: 3

Cobro de premios y requisitos para reclamar el dinero

Los ciudadanos que hayan acertado a la combinación del sorteo deben verificar minuciosamente el tiquete de apuesta antes de dirigirse a los puntos de atención habilitados. Para hacer efectivo cualquier premio monetario, el apostador debe presentarse personalmente en los puntos autorizados del concesionario de chance con el comprobante original en buen estado de conservación.

Es obligatorio presentar el documento de identidad original (cédula de ciudadanía o extranjería) junto con una copia legible del mismo por ambas caras. Si el valor de la cifra obtenida supera los montos estipulados para pago inmediato en caja, la red de comercialización indicará el trámite administrativo correspondiente para la transferencia o entrega del cheque respectivo. Para conservar la validez del cobro, el boleto impreso no debe registrar tachaduras, enmendaduras, rasgaduras ni alteración en los códigos de seguridad o series numéricas de control.



Descuentos por impuestos y retenciones de ley

En el marco de la normativa tributaria vigente en Colombia, los premios obtenidos en juegos de suerte y azar están sujetos a retenciones fiscales. Toda ganancia que supere los límites exentos fijados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) aplica para la retención por concepto de ganancias ocasionales.



El porcentaje de retención en la fuente por ganancia ocasional corresponde al 20% sobre el valor bruto del premio obtenido.

Los incentivos monetarios menores o iguales a las Unidades de Valor Tributario (UVT) fijadas por la ley se entregan de manera íntegra, sin aplicar este descuento fiscal.

El operador del juego actúa como agente de retención, por lo que el impuesto es descontado automáticamente antes de entregar el monto final al usuario.

Estas deducciones se transfieren directamente a las arcas del Estado para la financiación de inversión pública y la cobertura del sistema de salud en los distintos departamentos del país.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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