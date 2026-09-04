El subsidio de vivienda donde pagan hasta $122 millones por cumplir estos requisitos

Comprar vivienda en Colombia sigue siendo una de las principales metas para miles de hogares. Sin embargo, durante 2026 muchas personas se han encontrado con una pregunta: ¿qué subsidios siguen disponibles después de los cambios que afectaron programas nacionales como Mi Casa Ya? La duda no es menor, ya que la oferta de ayudas para adquirir vivienda cambió y hoy está distribuida entre cajas de compensación, programas regionales y otros mecanismos de apoyo habitacional.

La búsqueda de alternativas aumentó luego de que se suspendieran las nuevas postulaciones a Mi Casa Ya. Aunque el programa mantiene compromisos con algunos hogares que ya tenían procesos adelantados, las plataformas para nuevas inscripciones permanecen cerradas, según la información divulgada por el Fondo Nacional del Ahorro y Fonvivienda.

En este escenario, los subsidios administrados por las cajas de compensación familiar se convirtieron en la principal herramienta para quienes buscan apoyo económico para comprar, construir, mejorar o arrendar vivienda. Entidades como Compensar, Cafam y Colsubsidio mantienen abiertas diferentes modalidades dirigidas a trabajadores afiliados que cumplan los requisitos establecidos.



Subsidios de vivienda vigentes en Colombia durante 2026

Actualmente existen varias modalidades de subsidio familiar de vivienda que continúan operando en el país. La más conocida es la destinada a la compra de vivienda nueva urbana. Los hogares que se encuentren dentro de los rangos de ingresos definidos por la normativa pueden acceder a un subsidio de hasta 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Con el salario mínimo de 2026, esto equivale a $52.527.150. Esta modalidad es administrada por cajas de compensación como Compensar, Cafam y Colsubsidio.



También continúa vigente el subsidio para vivienda nueva urbana equivalente a 20 SMMLV, destinado a hogares ubicados en otros niveles de ingresos permitidos por la regulación. En 2026 el monto corresponde a $35.018.100. Otra modalidad disponible es el subsidio para vivienda usada urbana, una alternativa que ha ganado atención entre quienes no encuentran opciones dentro del mercado de proyectos nuevos. El beneficio puede alcanzar 22 SMMLV, es decir, $38.519.910 durante 2026. Algunas cajas de compensación incluyen esta posibilidad dentro de sus programas de vivienda.



Los hogares que poseen un lote o buscan desarrollar una solución habitacional en zonas rurales pueden acceder al subsidio para vivienda rural nueva o construcción en terreno propio urbano o rural. Esta modalidad alcanza 70 SMMLV, equivalentes a $122.563.350, convirtiéndose en uno de los apoyos económicos más altos dentro del sistema actual de subsidios. La oferta de ayudas no se limita a la compra o construcción. También permanece vigente el subsidio para mejoramiento de vivienda en zonas rurales, destinado a intervenciones que permitan adecuar o mejorar condiciones habitacionales existentes. El monto puede llegar a 22 SMMLV, es decir, $38.519.910.

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A estas opciones se suma el subsidio de arrendamiento, una modalidad que busca apoyar a hogares que aún no acceden a vivienda propia. En 2026 puede cubrir hasta el 60 % del salario mínimo mensual vigente, equivalente a $1.050.543 mensuales, dependiendo de las condiciones establecidas por cada programa.



Requisitos para recibir el subsidio de vivienda de $122.563.350

Vivienda rural dispersa

El predio debe:



Estar ubicado en suelo rural según el POT, PBOT o EOT.

No encontrarse en zonas de riesgo, protección ambiental o reservas para obras públicas.

Ser apto para vivienda de acuerdo con la planificación territorial.

Contar con acceso inmediato a agua o una fuente de abastecimiento identificada.

Vivienda rural nucleada

El proyecto debe:



Tener licencias de construcción, urbanismo o parcelación vigentes.

Contar con disponibilidad de servicios básicos: agua potable, energía, saneamiento y manejo de residuos.

Acreditar la propiedad del terreno mediante certificado de tradición y libertad, libre de limitaciones o gravámenes.

En resguardos indígenas o territorios colectivos, presentar la documentación y certificaciones expedidas por las autoridades competentes.

Documentos que debe presentar el hogar

Una vez sea focalizado, el hogar debe entregar:



Formulario de vivienda rural diligenciado.

Copia de la cédula de los integrantes mayores de edad.

Registro civil de nacimiento de los menores de edad.

¿Qué opciones existen además de las cajas de compensación?

Aunque las cajas de compensación concentran buena parte de los subsidios vigentes, no son la única alternativa disponible para los hogares colombianos. Algunas administraciones locales continúan ejecutando programas propios para facilitar el acceso a vivienda. En Bogotá, por ejemplo, sigue funcionando la estrategia Tu Casa en Bogotá, que reúne programas como Oferta Preferente, Reactiva Tu Compra, Reduce Tu Cuota y Ahorro para Mi Casa. Estas iniciativas buscan complementar los recursos de los hogares y fortalecer el cierre financiero necesario para comprar vivienda.

El Fondo Nacional del Ahorro también mantiene mecanismos de apoyo para adquisición de vivienda. Aunque no corresponden a subsidios directos, la entidad continúa ofreciendo programas de crédito y esquemas de financiación para afiliados. Dentro de las medidas anunciadas para 2026 se encuentra la posibilidad de financiar hasta el 100 % del valor de viviendas VIS y VIP en determinados casos, reduciendo la necesidad de contar con una cuota inicial.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL