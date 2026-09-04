Precio del dólar en Colombia: así está la TRM este viernes, 4 de septiembre de 2026; vuelve a bajar

El precio del dólar en Colombia abrió este viernes 4 de septiembre de 2026 con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.141,36, de acuerdo con la certificación diaria de la Superintendencia Financiera, elaborada con base en la metodología definida por el Banco de la República. La nueva tasa muestra una variación de $0,81 frente a la TRM vigente el jueves 3 de septiembre, cuando se ubicó en $3.140,55. La diferencia entre ambas jornadas equivale a un avance de 0,03%, por lo que el mercado cambiario mantiene niveles similares a los observados en los últimos días. La TRM continúa por debajo de los $3.200 registrados al comienzo de septiembre y se mantiene cerca de los mínimos recientes observados durante las últimas semanas.



Cómo se comportó el precio del dólar en agosto de 2026

Agosto dejó un comportamiento distinto al observado en los primeros días de septiembre. Durante ese mes, la TRM pasó de $3.144,14 al inicio del período a $3.202,79 al cierre, lo que representó un incremento de $58,65 o una variación de 1,87 %. Los registros históricos muestran que el dólar tuvo movimientos en ambos sentidos a lo largo del mes. El valor máximo fue de $3.230,44, alcanzado el 4 de agosto, mientras que el mínimo llegó a $3.048,12 el 24 de agosto. El promedio mensual se ubicó alrededor de $3.130,87.

Durante la primera semana de agosto la moneda estadounidense superó los $3.200, pero después inició un proceso de corrección que la llevó hasta niveles cercanos a los $3.050 hacia la tercera semana del mes. Posteriormente recuperó terreno y terminó agosto por encima de los $3.200.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Según el portal Wilkinsonpc, estos son los valores aproximados de compra y venta del dólar en casas de cambio en las ciudades principales de Colombia:



Ciudad Precio de compra (COP) Precio de venta (COP) Diferencia (spread) Bogotá $3.156 $3.234 $78 Cali $3.140 $3.310 $170 Cartagena $3.050 $3.250 $200 Cúcuta $3.170 $3.220 $50 Medellín $3.087 $3.217 $130 Pereira $3.150 $3.250 $100

El euro sube y se cambia por encima de 1,16 dólares tras declaraciones de la Fed

El euro subió hoy y se cambió hoy por encima de 1,16 dólares en la medida que se moderan las expectativas de subidas de los tipos de interés en Estados Unidos, tras la subida del precio del petróleo y la publicación de cifras de la actividad del sector servicios de la zona del euro. El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a1,1620 dólares, frente a los 1,1590 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1615 dólares. El gobernador de la Reserva Federal (Fed) Christopher Waller dijo que ve algunas señales de moderación de la inflación y que la decisión sobre los tipos de interés de septiembre depende de los datos de inflación de agosto. Waller añadió que apoyará mantener las tasas de interés en la próxima reunión si los datos de inflación de agosto confirman que la inflación remite.



Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo subieron la semana pasada en EE. UU. en 2.000 hasta 206.000 y la actividad en el sector servicios mejoró en agosto en ese país. El sólido crecimiento económico de la zona euro continuó en agosto, según Standard and Poor's (S&P). El índice compuesto de la actividad total de la zona del euro, de los sectores manufactureros y de servicios, se mantuvo en 52 puntos en agosto, por lo que el ritmo de crecimiento se ha mantenido sin cambios, aunque el índice ha sido revisado a la baja en comparación el primer cálculo (52,1 puntos) .



La actividad comercial del sector servicios de la zona del euro bajó hasta 51,6 puntos en agosto (51,7 puntos en julio), dato que fue más bajo de lo esperado. Teniendo en cuenta la resiliencia de la actividad económica que reflejan las últimas cifras, es posible que el BCE "considere ahora justificado endurecer su política monetaria en la reunión de la próxima semana", comentó el economista principal sénior de S&P Global Market Intelligence, Joe Hayes.

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Los precios mayoristas subieron en la zona del euro un 5,8 % interanual en julio ( 4,6 % en junio), más de lo previsto. El precio del barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, subió por encima de 97 dólares. La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1584 y 1,1629 dólares.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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