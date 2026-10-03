Resultados Chontico Noche, último sorteo del sábado 3 de octubre de 2026: números ganadores

Miles de apostadores en Colombia están a la expectativa del reciente sorteo del Chontico Noche, uno de los juegos de azar más populares del país. Conozca la cifra que dejó la jornada y los detalles para reclamar el dinero en caso de acertar.



Los ciudadanos que participan diariamente en los juegos de azar mantienen su atención en el reporte oficial de las autoridades competentes. Para la jornada de este sábado, 3 de octubre de 2026, las miradas se concentran en el desarrollo del Chontico Noche, una de las modalidades de apuesta que mayor acogida registra, especialmente en el occidente del territorio nacional.



¿Qué número cayó en Chontico Noche hoy?

A continuación, se detalla el reporte del premio principal para el sorteo de esta noche. Es indispensable recordar a los participantes que el tiquete original de la apuesta es el único documento válido para exigir cualquier pago en los puntos autorizados de la red.



Número ganador : Pendiente

: Pendiente La "Quinta" cifra: Pendiente

¿Qué hacer en caso de ganar el premio de este sorteo?

Para los afortunados que logran acertar el resultado del Chontico Noche, el proceso de reclamación del dinero exige el estricto cumplimiento de los protocolos establecidos por las empresas operadoras. En primera instancia, el ciudadano debe presentar el documento de identidad original y el billete de juego en perfecto estado. Cualquier alteración, tachadura, fotocopia o enmendadura en el papel anulará por completo su validez, impidiendo de forma definitiva la entrega de los fondos al portador.

Si el monto del premio es de baja denominación, el pago puede efectuarse de manera inmediata en los puntos de venta físicos distribuidos a lo largo del país. Sin embargo, cuando se trata de cifras de mayor cuantía, el beneficiario deberá dirigirse a las oficinas principales de la red transaccional correspondiente. En estos lugares se realizará un proceso de verificación exhaustivo para confirmar la legitimidad de la apuesta y la identidad del ganador, garantizando así la transparencia en la transacción y la seguridad de los recursos entregados.

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Descuentos y retenciones de ley por ganancias ocasionales

Un factor fundamental que todo jugador debe conocer al momento de recibir dinero proveniente de juegos de azar y apuestas, es el marco tributario colombiano. De acuerdo con las regulaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el Estatuto Tributario vigente, este tipo de ingresos clasifica bajo la categoría fiscal de ganancias ocasionales.



La normativa estipula que todos los premios de loterías, rifas, apuestas y similares que superen el límite base anual establecido por la ley están sujetos a una tarifa de retención en la fuente del 20 %. Este porcentaje se descuenta directamente sobre el valor total del premio bruto antes de que el dinero sea entregado al apostador. Adicionalmente, dependiendo del método de desembolso y si el dinero se transfiere a una entidad financiera, aplicará el Gravamen a los Movimientos Financieros, comúnmente conocido como el 4x1000.



Es vital que los ganadores calculen el valor neto real que van a recibir, entendiendo que el anuncio de la bolsa de premios siempre hace referencia al monto bruto. Las entidades pagadoras están en la obligación legal irrenunciable de realizar estas deducciones y transferir dichos tributos a las arcas de la nación.



La importancia de jugar legal y consultar con Coljuegos

La operación de juegos de suerte y azar en Colombia se encuentra regulada de manera rigurosa por el Estado. Participar a través de redes transaccionales autorizadas no solo protege el dinero del usuario, sino que tiene un impacto directo en el bienestar del país. Los recursos recaudados a través del Chontico Noche y otras apuestas legales operan bajo una figura de monopolio rentístico, lo que significa que un porcentaje importante se transfiere obligatoriamente a la financiación del sistema de salud público nacional.

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Coljuegos, la entidad encargada de administrar dicho sector, supervisa permanentemente que las empresas operadoras cumplan con sus obligaciones fiscales y comerciales. Apostar en sitios clandestinos o bajo modalidades no reguladas constituye un riesgo elevado de estafa y priva a los hospitales colombianos de fondos vitales para la atención de millones de pacientes.

Recomendaciones de seguridad al portar el tiquete ganador

La prudencia es una característica esencial para quienes resultan favorecidos en estos sorteos. Las autoridades financieras recomiendan firmar el tiquete en la parte posterior e incluir el número de la cédula de ciudadanía inmediatamente después de comprobar que la cifra apostada coincide con los resultados oficiales. Este sencillo paso legaliza la titularidad del billete y previene cobros fraudulentos en caso de robo o extravío.

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Asimismo, se sugiere manejar la información con absoluta reserva. Compartir la noticia de un premio cuantioso a través de redes sociales o con personas ajenas al círculo familiar puede exponer al ganador a riesgos de seguridad. Las redes oficiales de las concesionarias son los únicos canales para rectificar información frente a los pagos.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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