Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, domingo 10 de mayo de 2026: números ganadores

El panorama de los juegos de azar en Colombia se detiene cada noche para seguir uno de los sorteos más tradicionales y queridos por los apostadores, especialmente en el suroccidente del país: el Chontico Noche. Bajo su icónico lema "Gane tempranito y cobra rapidito", esta modalidad de chance ha logrado consolidarse como un pilar de esperanza para miles de ciudadanos que buscan transformar su realidad financiera mediante sus números de la suerte.



Este domingo 10 de mayo de 2026, la atención de los jugadores se centra nuevamente en las baloteras neumáticas que garantizan la transparencia del proceso. A diferencia de los sorteos de lunes a viernes, que se realizan a las 7:00 p. m., o los de los sábados, que tienen lugar a las 10:00 p. m., la cita para los domingos y festivos está programada para las 8:00 p. m.. La transmisión oficial se lleva a cabo a través de la señal del canal regional Telepacífico, permitiendo a los seguidores verificar sus apuestas en tiempo real.



Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, domingo 10 de mayo de 2026

A continuación, se presentan los espacios destinados a los resultados de la jornada de hoy:



Números ganadores : 1031

: 1031 La "Quinta" cifra: 8

Es importante recordar que los resultados oficiales solo adquieren validez una vez que el sorteo finaliza y es debidamente certificado por los delegados correspondientes. Los jugadores deben estar atentos a las actualizaciones en las plataformas digitales de la Lotería del Valle —entidad responsable del juego— y en medios aliados como Noticias Caracol.



¿Cómo participar de Chontico Noche?

Un motor de esperanza y compromiso social Más allá del entretenimiento, el Chontico Noche posee un profundo valor institucional. Fue creado originalmente con el objetivo de dinamizar los ingresos destinados al sistema de salud pública en el suroccidente colombiano. Por lo tanto, cada apuesta no solo representa una oportunidad individual de ganar, sino que contribuye directamente al bienestar social de la región.

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La mecánica del juego es una de las razones de su éxito masivo. A diferencia de las loterías de billete tradicional, el Chontico Noche ofrece una flexibilidad superior. El apostador puede elegir cualquier combinación de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y decidir el monto de su inversión, con un costo mínimo de apenas $500 pesos. Plan de premios y modalidades de apuesta: El atractivo plan de premios se estructura de manera que premia la precisión en diferentes niveles:



Cuatro cifras (Directo): Paga 4.500 veces el valor apostado.

Tres cifras (Directo): Paga 400 veces lo apostado.

Dos cifras (Pata): Paga 50 veces lo apostado.

Una cifra (Uña): Paga 5 veces lo apostado.

Para participar este domingo, los ciudadanos pueden acudir a los puntos de la red Gane en el Valle del Cauca, o utilizar aliados nacionales como Paga Todo en Bogotá y Cundinamarca, y SuperGIROS en el resto del territorio nacional. Recomendaciones para los ganadores: En caso de que la suerte acompañe a los jugadores este 10 de mayo, es vital seguir el protocolo legal para el cobro de los premios. El tiquete físico es el único documento válido, por lo cual debe conservarse en perfecto estado, sin tachaduras ni enmendaduras. Además, el ganador debe ser mayor de edad y presentar su cédula de ciudadanía original al momento de la reclamación.

Mientras los premios de menor cuantía pueden redimirse directamente en los puntos de venta, los premios mayores requieren un trámite administrativo en las oficinas principales para gestionar las retenciones legales y el pago correspondiente. Se insta a todos los participantes a jugar de manera responsable y a verificar siempre los números a través de los canales oficiales para evitar cualquier confusión.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

