Resultados Chontico Noche último sorteo jueves 30 de abril de 2026: números ganadores

La jornada de este jueves 30 de abril de 2026 se perfila como una de las más esperadas por la comunidad de apostadores en el país. El Chontico Noche, un sorteo que ha trascendido el simple azar para convertirse en un fenómeno, vuelve a captar la atención de miles de ciudadanos que, con ilusión, aguardan los resultados nocturnos. Bajo su carismático y optimista lema, "Gane tempranito y cobre rapidito", este juego de azar ha logrado consolidarse como una de las tradiciones más arraigadas en el departamento del Valle del Cauca y en toda la región del suroccidente colombiano.



A medida que el reloj avanza hacia la noche, la expectativa crece en los hogares y puntos de venta. Para muchos, este sorteo no es solo una oportunidad de entretenimiento, sino una posibilidad real de transformar su situación económica mediante una inversión mínima. El Chontico Noche se distingue por ser un sorteo de alta frecuencia que opera los 365 días del año, sin interrumpir su servicio ni siquiera en domingos o días festivos, lo que garantiza una continuidad que los jugadores valoran profundamente.



Resultados Chontico Noche último sorteo jueves 30 de abril de 2026

El proceso de selección de los números se lleva a cabo con los más altos estándares de seguridad. A continuación, presentamos el estado del sorteo para la noche de hoy, a la espera de la validación final por parte de los organismos de control:



Números ganadores : pendiente.

: pendiente. La "Quinta" serie: pendiente.

(Nota: Los resultados serán actualizados de manera inmediata una vez que finalice la transmisión televisiva y los operadores del juego emitan el acta oficial que certifica la legalidad del sorteo).



¿Cómo participar de Chontico Noche?

La cita con la fortuna está programada, como es habitual durante los días laborales, para las 7:00 p. m.. En ese momento, las baloteras neumáticas —las cuales cuentan con certificaciones internacionales que aseguran la total aleatoriedad y transparencia de cada extracción— entran en funcionamiento bajo la atenta mirada de delegados y autoridades competentes. Los apostadores pueden seguir cada segundo del sorteo a través de la señal en directo del canal Telepacífico, permitiéndoles verificar sus tiquetes en tiempo real.

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Una de las grandes ventajas que ha impulsado la popularidad del Chontico Noche es su flexibilidad y sencillez. A diferencia de otros juegos que dependen de billetes ya impresos con números predeterminados, este sorteo funciona bajo la modalidad de chance. Esto significa que el participante posee la libertad absoluta de elegir su combinación favorita de cuatro cifras, en un espectro que abarca desde el 0000 hasta el 9999.

Además, la accesibilidad es un pilar fundamental del juego, permitiendo apuestas que inician desde los $500 pesos colombianos, lo que democratiza el acceso al premio. La estructura de premios es atractiva y proporcional a lo apostado: acertar las cuatro cifras otorga un premio de 4.500 veces la inversión; tres cifras paga 400 veces; dos cifras (conocida como "pata") paga 50 veces; y una cifra ("uña") retorna 5 veces el valor jugado. Es importante recordar que el Chontico Noche nació bajo el amparo de la Lotería del Valle. Más allá de los premios individuales, este sorteo cumple una labor social de vital importancia para la región, ya que genera transferencias económicas directas destinadas a financiar el sistema de salud pública. Al jugar, los ciudadanos también están contribuyendo al bienestar de la comunidad.



Para quienes resulten favorecidos en esta jornada del 30 de abril, las autoridades recalcan la importancia de conservar el tiquete original en perfectas condiciones, evitando cualquier tipo de tachadura o enmienda que pueda invalidar el cobro. Los ganadores deben presentarse con su documento de identidad original en los puntos de la red Gane autorizados en el Valle, o mediante aliados nacionales como Paga Todo y SuperGIROS. Todos los premios están sujetos a los descuentos de ley y retenciones por ganancia ocasional vigentes en Colombia.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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