En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARCHAS PROPALESTINAS
COLOMBIANAS LIBERADAS
VIRGINIA VALLEJO
NIÑA EN BOGOTÁ
PIBE VALDERRAMA
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Casos en los que Colpensiones permite pensionarse con solo 500 semanas cotizadas: ¿usted aplica?

Casos en los que Colpensiones permite pensionarse con solo 500 semanas cotizadas: ¿usted aplica?

Colpensiones confirmó que existen excepciones contempladas en la ley que permiten obtener una pensión con un número menor de semanas. Le contamos de qué se trata.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 7 de oct, 2025
Comparta en:
Colpensiones aclara en qué casos es posible acceder a una pensión con solo 500 semanas cotizadas
Colpensiones aclara en qué casos es posible acceder a una pensión con solo 500 semanas cotizadas. -
Fasecolda/ Freepik

Publicidad

Publicidad

Publicidad