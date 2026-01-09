Resultados Lotería de Medellín, Santander y Risaralda: último sorteo viernes 9 de enero de 2026

Este viernes, 9 de enero de 2026, fue una jornada de alta expectativa para los apostadores colombianos, quienes participaron en los sorteos de tres de las loterías más tradicionales del país: Lotería de Medellín, Lotería de Santander y Lotería de Risaralda. Cada una de estas entidades ofrece atractivos planes de premios.
Lotería de Medellín: resultados y detalles del sorteo 4817
En su sorteo número 4817, la Lotería de Medellín entregó un premio mayor de $16.000 millones de pesos. Además del premio principal, se distribuyeron premios secos y aproximaciones, que en conjunto sumaron más de $24.000 millones de pesos. Estos son los números ganadores del sorteo de hoy:
- Números ganadores: 0256
- Serie: 264
Plan de premios en la Lotería de Medellín
Desde el sorteo 4817, la Lotería de Medellín implementó un plan de premios distribuido de la siguiente manera:
- Premio Mayor: $16.000 millones
- 2 Super Secos: $1.000 millones cada uno
- 2 Secos: $700 millones cada uno
- 2 Secos: $500 millones cada uno
- 6 Secos: $100 millones cada uno
- 7 Secos: $50 millones cada uno
- 10 Secos: $20 millones cada uno
- 15 Secos: $10 millones cada uno
- Aproximaciones: múltiples premios por coincidencias parciales con el número mayor
El billete completo tiene un valor de $18.000 pesos colombianos, dividido en tres fracciones de $6.000 pesos cada una. Los billetes pueden adquirirse en:
- Puntos físicos autorizados
- Agencias distribuidoras
- Plataformas digitales como Lottired.net
Cómo reclamar los premios
Los premios se reclaman de la siguiente manera:
- Premios hasta $5 millones: pueden cobrarse en puntos autorizados o directamente en la sede de la Lotería de Medellín (Carrera 47 No. 49-12).
- Premios superiores a $5 millones: requieren contacto con la línea de atención 018000941160 y presentación de:
- Billete original (físico o electrónico)
- Cédula de ciudadanía o pasaporte
- Certificación bancaria para transferencia
El pago se realiza exclusivamente por transferencia bancaria, garantizando seguridad y confidencialidad.
Lotería de Santander: resultados y características del sorteo 5052
La Lotería de Santander celebró su sorteo número 5052, en el cual se otorgó un Premio Mayor de $6.000 millones de pesos. Estos son los números ganadores del sorteo de hoy:
- Números ganadores: 5358
- Serie: 120
Plan de premios en la Lotería de Santander
El plan de premios de la Lotería de Santander, vigente desde el sorteo 5052, contempla:
- Premio Mayor: $6.000 millones
- 1 Seco: $500 millones
- 3 Secos: $300 millones
- 4 Secos: $200 millones
- 7 Secos: $100 millones
- 10 Secos: $50 millones
- 15 Secos: $20 millones
- 17 Secos: $10 millones
- 20 Secos: $5 millones
- Aproximaciones: múltiples premios por coincidencias parciales con el número mayor
El billete completo tiene un valor de $18.000 pesos, dividido en tres fracciones de $6.000 pesos cada una. Los billetes pueden comprarse en:
- Puntos físicos autorizados
- Máquinas de venta de chance (LotiColombia)
- Sitios web como loticolombia.com
- Puntos PagaTodo del grupo GELSA
Cómo reclamar los premios
El procedimiento para reclamar premios es el siguiente:
- Premios menores a $3 millones: pueden cobrarse en puntos de venta autorizados o con el lotero.
- Premios superiores a $3 millones: deben reclamarse en las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga, presentando:
- Billete original en buen estado
- Documento de identidad válido
De otro lado, los premios están sujetos a las siguientes deducciones:
- 17% de impuesto para la Secretaría de Salud de Santander
- 20% de retención en la fuente (DIAN), aplicable a premios superiores a 48 UVT ($2.390.352)
Lotería de Risaralda: resultados y estructura del sorteo 2933
La Lotería de Risaralda realizó su sorteo número 2933, en el cual se entregó un Premio Mayor de $2.333.333.333 pesos. Estos son los números ganadores del sorteo de este viernes:
- Números ganadores: 8672
- Serie: 260
Plan de premios de la Lotería de Risaralda
El plan de premios de la Lotería de Risaralda, vigente desde el sorteo 2870, incluye:
- Premio Mayor: $2.333 millones
- Seco El Gordo de la Risaralda: $300 millones
- Seco Ángel de la Suerte: $200 millones
- Seco Mula Millonaria: $150 millones
- Seco Milagro Millonario: $80 millones
- Secos Guaca de Oro: $60 millones
- Secos Cofre de Diamantes: $50 millones
- Secos Trébol de la Fortuna: $40 millones
- Secos de Perla: $35 millones
- Secos Cosecha Millonaria: $30 millones
- Aproximaciones: múltiples premios por coincidencias parciales
El billete completo tiene un valor de $12.000 pesos, dividido en tres fracciones de $4.000 pesos cada una. Los billetes pueden adquirirse en:
- Puntos de venta autorizados
- Con loteros de confianza
- Eventos promocionales organizados por la Gobernación de Risaralda
Cómo reclamar los premios
Los premios se reclaman en la sede oficial de la Lotería de Risaralda, ubicada en la Calle 19 #7-53, Pereira. Es necesario presentar:
- Billete original en buen estado
- Documento de identidad válido
- El horario de atención es de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:30 p.m.
