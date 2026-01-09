En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Lotería de Medellín, Santander y Risaralda: último sorteo viernes 9 de enero de 2026

Resultados Lotería de Medellín, Santander y Risaralda: último sorteo viernes 9 de enero de 2026

Las loterías de Medellín, Santander y Risaralda juegan todos los viernes a las 11 de la noche. Aliste su boleto y vea EN VIVO los resultados de estos tres sorteos.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 9 de ene, 2026
Resultados Lotería de Medellín, Santander y Risaralda: último sorteo viernes 9 de enero de 2026
Resultados Lotería de Medellín, Santander y Risaralda: último sorteo viernes 9 de enero de 2026 -
Lotería de Medellín, Lotería de Santander y Lotería de Risaralda - Getty Images

Este viernes, 9 de enero de 2026, fue una jornada de alta expectativa para los apostadores colombianos, quienes participaron en los sorteos de tres de las loterías más tradicionales del país: Lotería de Medellín, Lotería de Santander y Lotería de Risaralda. Cada una de estas entidades ofrece atractivos planes de premios.

Lotería de Medellín: resultados y detalles del sorteo 4817

En su sorteo número 4817, la Lotería de Medellín entregó un premio mayor de $16.000 millones de pesos. Además del premio principal, se distribuyeron premios secos y aproximaciones, que en conjunto sumaron más de $24.000 millones de pesos. Estos son los números ganadores del sorteo de hoy:

  • Números ganadores: 0256
  • Serie: 264

Plan de premios en la Lotería de Medellín

Desde el sorteo 4817, la Lotería de Medellín implementó un plan de premios distribuido de la siguiente manera:

  • Premio Mayor: $16.000 millones
  • 2 Super Secos: $1.000 millones cada uno
  • 2 Secos: $700 millones cada uno
  • 2 Secos: $500 millones cada uno
  • 6 Secos: $100 millones cada uno
  • 7 Secos: $50 millones cada uno
  • 10 Secos: $20 millones cada uno
  • 15 Secos: $10 millones cada uno
  • Aproximaciones: múltiples premios por coincidencias parciales con el número mayor

El billete completo tiene un valor de $18.000 pesos colombianos, dividido en tres fracciones de $6.000 pesos cada una. Los billetes pueden adquirirse en:

  • Puntos físicos autorizados
  • Agencias distribuidoras
  • Plataformas digitales como Lottired.net

Cómo reclamar los premios

Los premios se reclaman de la siguiente manera:

  • Premios hasta $5 millones: pueden cobrarse en puntos autorizados o directamente en la sede de la Lotería de Medellín (Carrera 47 No. 49-12).
  • Premios superiores a $5 millones: requieren contacto con la línea de atención 018000941160 y presentación de:
  1. Billete original (físico o electrónico)
  2. Cédula de ciudadanía o pasaporte
  3. Certificación bancaria para transferencia

El pago se realiza exclusivamente por transferencia bancaria, garantizando seguridad y confidencialidad.

Lotería de Santander: resultados y características del sorteo 5052

La Lotería de Santander celebró su sorteo número 5052, en el cual se otorgó un Premio Mayor de $6.000 millones de pesos. Estos son los números ganadores del sorteo de hoy:

  • Números ganadores: 5358
  • Serie: 120

Plan de premios en la Lotería de Santander

El plan de premios de la Lotería de Santander, vigente desde el sorteo 5052, contempla:

  • Premio Mayor: $6.000 millones
  • 1 Seco: $500 millones
  • 3 Secos: $300 millones
  • 4 Secos: $200 millones
  • 7 Secos: $100 millones
  • 10 Secos: $50 millones
  • 15 Secos: $20 millones
  • 17 Secos: $10 millones
  • 20 Secos: $5 millones
  • Aproximaciones: múltiples premios por coincidencias parciales con el número mayor

El billete completo tiene un valor de $18.000 pesos, dividido en tres fracciones de $6.000 pesos cada una. Los billetes pueden comprarse en:

  • Puntos físicos autorizados
  • Máquinas de venta de chance (LotiColombia)
  • Sitios web como loticolombia.com
  • Puntos PagaTodo del grupo GELSA

Cómo reclamar los premios

El procedimiento para reclamar premios es el siguiente:

  • Premios menores a $3 millones: pueden cobrarse en puntos de venta autorizados o con el lotero.
  • Premios superiores a $3 millones: deben reclamarse en las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga, presentando:
  1. Billete original en buen estado
  2. Documento de identidad válido

De otro lado, los premios están sujetos a las siguientes deducciones:

  • 17% de impuesto para la Secretaría de Salud de Santander
  • 20% de retención en la fuente (DIAN), aplicable a premios superiores a 48 UVT ($2.390.352)

Lotería de Risaralda: resultados y estructura del sorteo 2933

La Lotería de Risaralda realizó su sorteo número 2933, en el cual se entregó un Premio Mayor de $2.333.333.333 pesos. Estos son los números ganadores del sorteo de este viernes:

  • Números ganadores: 8672
  • Serie: 260

Plan de premios de la Lotería de Risaralda

El plan de premios de la Lotería de Risaralda, vigente desde el sorteo 2870, incluye:

  • Premio Mayor: $2.333 millones
  • Seco El Gordo de la Risaralda: $300 millones
  • Seco Ángel de la Suerte: $200 millones
  • Seco Mula Millonaria: $150 millones
  • Seco Milagro Millonario: $80 millones
  • Secos Guaca de Oro: $60 millones
  • Secos Cofre de Diamantes: $50 millones
  • Secos Trébol de la Fortuna: $40 millones
  • Secos de Perla: $35 millones
  • Secos Cosecha Millonaria: $30 millones
  • Aproximaciones: múltiples premios por coincidencias parciales

El billete completo tiene un valor de $12.000 pesos, dividido en tres fracciones de $4.000 pesos cada una. Los billetes pueden adquirirse en:

  • Puntos de venta autorizados
  • Con loteros de confianza
  • Eventos promocionales organizados por la Gobernación de Risaralda

Cómo reclamar los premios

Los premios se reclaman en la sede oficial de la Lotería de Risaralda, ubicada en la Calle 19 #7-53, Pereira. Es necesario presentar:

  • Billete original en buen estado
  • Documento de identidad válido
  • El horario de atención es de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:30 p.m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL

