¿Cómo está el panorama de la industria automotriz en Colombia?

El presidente de Renault-Sofasa en Colombia, Ariel Montenegro, habló con Noticias Caracol sobre el panorama de la industria automotriz en el país. ¿Cuál es el impacto que se ha tenido con el cierre de Colmotores? ¿Por qué la gente en Colombia está comprando menos automóviles actualmente?, estas son algunas de las inquietudes que respondió el experto.

¿Cómo ha cambiado el mercado desde sus inicios a hoy?

Ariel Montenegro: "Ha cambiado mucho y sobre todo cuando hablamos del ensamble y de la industria automotriz, de la manufactura, de la producción del carro. Cuando todas las ensambladoras llegamos a Colombia, era un contexto de un mercado cerrado que facilitaba la inversión porque nos permitía acceso al mercado colombiano. Eso ha ido cambiando muchísimo con el paso de los años.

En estos últimos años, con la entrada de los acuerdos de libre comercio y la apertura del mercado ha cambiado sustancialmente el mercado. Ya no podemos pensar en fabricar vehículos en Colombia para Colombia. Por supuesto que fabricamos para Colombia y familias colombianas, pero tenemos que pensar en exportación".

¿La exportación es la única manera que tienen ustedes para subsistir?

Ariel Montenegro: “El mercado colombiano aún es pequeño y, cuando pensamos en las grandes industrias automotrices, tienen no solamente un mercado local importante, sino un gran volumen de exportación. Miremos Brasil y México. Son mercados que tienen un 10% o 15% de veces más el tamaño que tiene el mercado colombiano. La exportación, claramente, es un factor fundamental para la sobrevivencia y sostenibilidad de la industria”.

¿Cómo se impactan los proveedores nacionales con la exportación?

Ariel Montenegro: “A diferencia de muchos otros países, la industria automotriz colombiana queda en manos colombianas. Más del 60% de nuestros autopartistas, de nuestra cadena de valor, son familias colombianas que en estos últimos 50, 60, 70 años han apostado a la inversión y al desarrollo de Colombia”.

¿Cambia el panorama para Renault-Sofasa con el cierre de operaciones de Colmotores?

Ariel Montenegro: “Renault-Sofasa tiene el 70% del ensamble del país y pasaremos a ser algo cercano al 90% junto con Hino Motors. No cambia sustancialmente, pero por supuesto que nos preocupa. De cara a la visibilidad futura, es importante que no solamente Sofasa crezca en volumen, sino que ojalá haya nuevos inversores que miren en Colombia la posibilidad de colocar sus inversiones extranjeras no solamente para el mercado colombiano, sino mirando desde Colombia hacia afuera el acceso a otros mercados”.

¿Cuánto se está ensamblando, cuánto se está vendiendo y cuánto no se está vendiendo en Colombia?

Ariel Montenegro: “Vamos a ponerlo en números redondos. El mercado de Colombia se está vendiendo en torno a 170.000 unidades de vehículos particulares y utilitarios livianos. Ese es el mercado más bajo en los últimos 15 años. Está atravesando un momento de valles, de contracciones y, por ende, el ensamble también se ve afectado. Estamos hablando de un ensamble que cayó también el año pasado en un 30%, como cayó el mercado doméstico, el de Colombia”.

¿Por qué la gente en Colombia está comprando menos carros hoy?

Ariel Montenegro: “El hábito normal en Colombia, a diferencia de otros países en América Latina, es una compra a largo plazo y con gran parte del bien financiado. Entonces, cuando sumamos incrementos de costos después de la pandemia, suben los fletes marítimos por el desorden del consumo mundial, suma del commodity por la guerra en Ucrania, suma de bienes en general que hacen al costo del producto, más la devaluación del precio colombiano, el carro se volvió un objeto más costoso. A eso le sumamos el incremento de las tasas de interés, producto de la inflación. Todo eso genera en que el esfuerzo que una familia colombiana tiene que hacer para comprar un carro se multiplicara por dos o por tres.

A finales de 2022, el mercado empieza a caer, pero se acentúa mucho más en el segundo trimestre del 2023, cuando los bancos vieron un incremento de mora muy importante en sus carteras y eso generó que las políticas de riesgo se empiecen a cerrar y las posibilidades de acceso al crédito sean menos y, por ende, el mercado se resintió.

El mercado del año pasado cayó un 30%, pero el mercado de vehículos de menos de 80 millones de pesos, carros compactos, familiares, cayó un 45% y es ahí en donde están las familias más golpeadas”.

¿Cómo se reactiva la industria automotriz?

Ariel Montenegro: "Las oportunidades de crecimiento del mercado siguen siendo muy grandes y eso va a depender del desarrollo económico del país y no pasa solamente en el corto plazo por la corrección de tasa de interés. Pasa por un desarrollo sostenido de la economía”.

