¿Cómo está la situación en los aeropuertos de Colombia por la crisis de combustible?

Todo comenzó con el apagón en la refinería de Cartagena a mediados de agosto, que afectó el suministro de combustible para la aviación, conocido técnicamente como Jet A-1. El 21 de agosto, la empresa Terpel, principal comercializador de este combustible en los aeropuertos de Colombia, envió una carta a sus clientes de aviación titulada “Limitación en el suministro de combustible - Situación Reficar”. En esta misiva, la compañía informó que, debido a la falta de certeza en el suministro por parte de Reficar, se verían obligados a limitar la entrega de este combustible al 85% de lo solicitado para el mes de agosto en todos los aeropuertos del país. Hasta el momento, Terpel no ha actualizado la situación y no ha emitido un pronunciamiento oficial.

Lo que mencionó la Asociación Internacional de Transporte Aéreo

En las últimas horas ha surgido un documento clave: una carta de la IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) que advierte sobre posibles alteraciones en la operación aérea debido a la situación actual. La carta incluye una tabla que detalla el estado del suministro de combustible en varios aeropuertos del país, revelando suspensiones e inventarios críticos.

Según la IATA, desde el 25 de agosto se ha suspendido el suministro de combustible a las aeronaves en Cúcuta, Leticia, Pasto y Valledupar. Además, la alerta señala que, a partir del 26 de agosto, hay inventarios críticos y suspensión de suministro para algunas aerolíneas en Barranquilla, así como suspensión de suministro para tres aerolíneas específicas en Bogotá y Cartagena, todas clientes de Terpel. Esta situación está afectando notablemente las operaciones aéreas en el país.

Debido a la situación con el combustible para la aviación, algunas aerolíneas han informado que se han visto obligadas a cancelar vuelos e incluso a activar planes de contingencia.

Según la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo, en Colombia despegan y aterrizan en promedio 52 vuelos por hora, es decir, uno cada 70 segundos. Esta operación aérea depende de un suministro confiable de aproximadamente un millón de galones de combustible diario. Por lo tanto, incluso una afectación del 5% al 8% en el suministro puede impactar significativamente el servicio a los pasajeros.

Las aerolíneas han calificado la situación como una coyuntura externa y confirmaron que los distribuidores les han informado sobre limitaciones en el suministro de Jet A-1 para el resto del mes. La IATA, por su parte, aún no ha emitido un pronunciamiento oficial y señala que la operación en la principal terminal aérea del país sigue siendo normal. Las aerolíneas aseguran que garantizarán la conectividad en el país y se mantendrán atentas a la cancelación de vuelos para reprogramar según sea necesario.

En Bogotá, ya comienzan a verse cancelaciones de vuelos. En el mostrador de Avianca, se han cancelado tres vuelos: uno a Ciudad de México, otro a Cancún y un tercero a Punta Cana, República Dominicana. Los pasajeros han comenzado a llegar al mostrador de Avianca para presentar reclamaciones y averiguar si pueden ser reubicados en otras aerolíneas o cuándo podrán abordar en fechas alternativas. Aunque en la mañana de este lunes, 26 de agosto de 2024, no había vuelos suspendidos, ahora se están registrando cancelaciones y la creciente necesidad de los usuarios, como ha informado Noticias Caracol a lo largo de la mañana.

Lo que dicen los usuarios en El Dorado de Bogotá

Cintya Sánchez, una pasajera mexicana, expresó: “El vuelo está cancelado. Venimos de Buenos Aires, mañana hay que trabajar. Tenemos una conexión en Ciudad de México y luego a Guadalajara, y no se hacen responsables”.

Luis Fernando Cobos, otro de los viajeros afectados, comentó: “Voy a Ciudad de México por motivos de trabajo y no tengo idea de nada. Acabo de llegar y solo recibí un mensaje diciendo que mi nuevo vuelo es para el jueves, pero yo regreso el viernes. No tiene sentido, no sé nada”.

Otra pasajera, Mariana Quintero, quien se dirigía a Punta Cana y tuvo que hacer escala en Bogotá desde Pereira, expresó su frustración: “Mañana a las siete de la mañana sale otro vuelo, pero no nos ofrecen solución. Nos han sugerido quedarnos en casa de familiares o amigos en Bogotá, ya que no nos cubren ni el hospedaje ni la alimentación”.

La situación en el aeropuerto internacional El Dorado está comenzando a ser crítica para muchos viajeros internacionales. Algunos de ellos tendrán que pasar la noche en el aeropuerto, ya que han llegado desde otras ciudades y no podrán abordar sus vuelos hasta que se resuelva el problema.

La situación en Antioquia



En el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, también hay incertidumbre entre los pasajeros debido a la cancelación de vuelos. Este lunes se confirmaron la cancelación de ocho vuelos: cuatro de salida y cuatro de llegada. Las ciudades afectadas por estas cancelaciones incluyen Bucaramanga, Cúcuta y Bogotá.

No habrá vuelos desde Medellín a Bogotá, al menos hasta el jueves, según informó la aerolínea Avianca. Un pasajero canadiense de Avianca, que planeaba regresar a su país de origen, lamentó que su vuelo fuera cancelado.

En el aeropuerto José María Córdova no se observan aglomeraciones en este momento. Según información del aeropuerto, se notificó a los pasajeros con anticipación para evitar precisamente ese problema, lo que permitió que la gente no llegara a la terminal. Desde Noticias Caracol han confirmado que todas las cancelaciones provienen de la aerolínea Avianca.

Miguel Olmos, un pasajero de España, comentó: “Tengo entrevistas en España, matrículas que realizar y trabajo que resolver. Por supuesto, esta situación me causaría perjuicios personales y económicos”.

Cristina Erazo, una viajera colombiana, expresó: “Mañana tengo que trabajar, así que esperamos que no se produzcan más inconvenientes. Sería muy negativo para todos los que tenemos viajes programados o para quienes viajan frecuentemente”.

La situación en Cali



En el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, que sirve a la ciudad de Cali, se cancelaron dos vuelos de la aerolínea Avianca con destino a Bogotá. El primero, programado para las 11:45 a. m., y el segundo, para las 6:45 p. m., fueron afectados por la posible escasez de combustible. Los pasajeros de estos vuelos fueron reubicados en otras aeronaves que aún tenían disponibilidad.

El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón tiene 160 operaciones programadas para este lunes. Aunque las aerolíneas continúan vendiendo vuelos con normalidad, algunas han adoptado medidas preventivas. Por ejemplo, una aerolínea consolidó dos vuelos programados para el mismo destino en una sola aeronave. Desde el aeropuerto se informa que hay suficiente combustible para esta semana.

Lo que dice Avianca



Avianca, por su parte, ha anunciado el cierre temporal de la venta de tiquetes para varias ciudades del país y ha cancelado algunos vuelos internacionales.

Al ingresar a la página de Avianca e intentar comprar un tiquete, notará que no hay vuelos disponibles para el 27 y 28 de agosto. La situación es especialmente complicada en ciudades como Bucaramanga, Cúcuta, Armenia y Santa Marta, donde solo hay una oferta limitada de vuelos durante toda la semana. En ciudades principales como Cali, Medellín, Barranquilla, Bogotá y Cartagena, los vuelos para estas fechas son escasos o inexistentes. Además, hasta el 1 de septiembre, solo se están ofreciendo dos o tres frecuencias por semana, y encontrar vuelos después de esa fecha es muy difícil.

Avianca ha confirmado la suspensión temporal de la venta de tiquetes para algunos aeropuertos del país debido a la escasez de combustible. En ciudades como Armenia, Bucaramanga y Cúcuta, las posibilidades de conseguir un vuelo esta semana son muy limitadas. En la página web de la aerolínea, algunos tiquetes han sido retirados con el mensaje "No hay vuelos disponibles para este día", sin que se ofrezca información sobre una posible reubicación de los viajeros.

Avianca ha señalado que los pasajeros deben estar muy atentos a posibles ajustes en sus itinerarios, ya que se realizarán cambios sin penalidad. Por su parte, otras aerolíneas advierten que, debido a la contingencia en los aeropuertos por la escasez de combustible, podrían producirse cancelaciones de vuelos. Recomiendan a los viajeros mantenerse informados y verificar el estado de sus vuelos con frecuencia.

La situación también es complicada en las principales ciudades. Por ejemplo, en Cali no hay vuelos disponibles para el 27 de agosto, y las opciones son escasas después del 28 de agosto. Las frecuencias entre Bogotá y Medellín, así como entre Bogotá y Barranquilla, también están muy limitadas, con disponibilidad muy reducida para esta semana.

En contraste, otras aerolíneas como LATAM y Wingo ofrecen disponibilidad de tiquetes para los mismos destinos y fechas. LATAM tiene vuelos para ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga en diferentes días y franjas horarias. De manera similar, Wingo, una aerolínea de bajo costo, también presenta disponibilidad para estos destinos en las mismas fechas.

La situación en Barranquilla

En Barranquilla, Avianca canceló dos vuelos programados para el 26 de agosto con destino a Bogotá: uno por la tarde y otro por la noche. Además, la aerolínea ha suspendido la venta de tiquetes en el mostrador del aeropuerto Ernesto Cortissoz.

La situación en Cúcuta



En el aeropuerto de Cúcuta, Avianca ha suspendido la venta de tiquetes debido a la cancelación de vuelos, que también está afectando las conexiones internacionales. El 26 de agosto se cancelaron seis vuelos en la ciudad, y el 25 de agosto se habían cancelado tres. Esta situación ha generado complicaciones significativas para decenas de pasajeros, especialmente para aquellos que intentan adquirir tiquetes aéreos.

Las posibilidades de comprar tiquetes aéreos no se reanudarán hasta el 1 de septiembre. La situación es aún más complicada para la población migrante, que llega a Cúcuta con la intención de viajar a otras ciudades o países.