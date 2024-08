¿Cómo se vería afectada la economía en Colombia si persiste la crisis del combustible?

La posibilidad de que se vean seriamente afectados los vuelos tendría un impacto preocupante, no solo sobre las mismas aerolíneas, sino también sobre el resto la economía en Colombia.

Los efectos serían grandes, tanto en el tema de pasajeros movilizados en Colombia, como en el tema de la carga.

Solamente en el primer semestre del año 2024, se movilizaron aproximadamente 15.891.000 pasajeros, lo que significó cerca de 88.000 diarios.

En el tema de la carga, en Colombia se movilizaron, durante el primer semestre del 2024, 64.462 toneladas, lo que significó un total de 358 toneladas por día.

Los principales aeropuertos que se verán afectados son: El Dorado, de Bogotá; Rionegro, en Antioquia; Alfonso Bonilla, en Cali; y Ernesto Cortissoz, en Barranquilla. Estas terminales aéreas mueven entre ellas cerca del 90% de la carga diaria en Colombia.

Los productos que se verían más afectados de la economía en Colombia, si persiste el desabastecimiento, son las flores, frutas, químicos, maquinaria, tecnología, electrodomésticos, confecciones, medicamentos, equipos e insumos.

¿Qué dicen los gremios sobre crisis de combustibles en Colombia?

Paula Cortés Calle, presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), manifestó que “nosotros estamos como en un momento de alerta, no generar pánico sobre este particular, pero sí estamos en alerta de que no vaya a haber cancelaciones”.

La funcionaria indicó que “los comunicados de las aerolíneas son muy claros donde dice que va a haber reacomodación, reubicación de tiquetes, de pasajeros y lo que queremos es tener una claridad para nuestros consumidores y que no vayamos a tener problemas con la Superintendencia de Industria y Comercio y con todas las entidades que vigilan las agencias de viajes”.

Por su parte, María Claudia Lacouture, presidenta de Alianza Aliadas, sostuvo que “en un país con las dimensiones de Colombia, con una geografía como la que tenemos, la conectividad aérea es indispensable para el desarrollo económico y no podemos sumarle más preocupación y acciones que limiten la reactivación económica”.

Se espera que en los próximos días se adelanten reuniones entre el Gobierno y los gremios empresariales para evaluar en qué va la situación y si ya todo está superado.

