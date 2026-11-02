Lo que debe saber sobre la propuesta de devolución del IVA: vicepresidente y minhacienda explican

El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, estuvieron en entrevista con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, y la periodista económica Laura Rojas Muñoz. Los altos funcionarios del Gobierno de Abelardo de la Espriella explicaron los alcances de la propuesta de Ley de Rescate Económico y ahondaron en varios temas, entre otros, el de devolver el IVA a 19 millones de colombianos.



Restrepo indicó que la medida hace parte de uno de los rescates que se plantean hacer con la reforma, lo que él llamó el "rescate social". "Hoy es injusto que 19 millones de colombianos estén pagando un IVA. ¿Por qué? Porque son los más vulnerables del país. A esos colombianos hay que devolverles el IVA y eso significa más o menos 220.000 pesos mensuales para esas familias", aseguró.

Sobre la propuesta de la devolución del IVA, Gómez Martínez dijo que la “reforma hace que 19 millones de colombianos que hoy en día están pagando IVA reciban ese IVA devuelto. Se puede hoy, no se podría antes. Yo voy a una tienda, compro productos en los que está gravado el IVA y con la factura electrónica, automáticamente el sistema me lo va a abonar a mi cuenta”. El ministro aclaró que esta parte de la reforma entraría en vigor el primero de enero de 2028. “Hay un año para hacer un esfuerzo muy grande para que muchas personas y muchos tenderos que hoy en día no están en el régimen de factura electrónica, reciban esa tecnología y ese apoyo. Tenemos tiempo para prepararnos”, enfatizó sobre esta parte de la propuesta.

Publicidad

El minhacienda también aseguró que “por primera vez estamos corrigiendo una injusticia inmensa en este sistema y es que los pobres pagan IVA al igual que las personas de mayores ingresos. Ahora los que van a pagar el IVA son las personas de mayores ingresos como debe ser” y explicó la manera en la que se hará ese proceso. “Estamos utilizando la tecnología para individualizar la devolución. ¿Cómo se va a hacer? Únicamente con la cédula. Cuando usted compra, da su cédula y ahí queda registrado que usted pagó el IVA y que por lo tanto tiene derecho a que se lo devuelvan”, aseguró el ministro.



El Ministerio de Hacienda había asegurado en un comunicado, que con la Ley de Rescate, "dos de cada tres colombianos mejorarán su ingreso". "La Ley dispone de un mecanismo para que a 19 millones de personas se les devuelva la totalidad del IVA que paga y, en promedio, pasarían a recibir $231.000 pesos mensuales. A otros cerca de 16,5 millones de personas se les da una devolución de hasta el 50% del IVA. Además, el mecanismo garantizará un monto mínimo para los más vulnerables, aún si esta persona no presenta factura".



Han explicando que ese dinero pagado en el IVA "llegará directamente a la cuenta del beneficiario en máximo quince días. Quien no tenga cuenta lo recibirá por envío postal. La DIAN calculará la devolución con base en la factura electrónica: pedir la factura con número cédula será la llave para recibirla", por lo que para las compras, si se quiere la devolución, siempre se deberá pedir factura electrónica. "Aunque está establecido que la devolución del IVA comience en 2028, el Gobierno hará un giro anticipado a los beneficiarios y el primer pago de devolución del IVA llegaría a más tardar el 20 de diciembre de 2027. Quienes hoy reciben la compensación del IVA la seguirán recibiendo, sin interrupción, hasta su paso al nuevo sistema", añadieron.

Publicidad

El vicepresidente Restrepo aseguró que en Colombia el 96 % de los adultos están bancarizados, por lo que el regreso del dinero se puede hacer de forma sencilla con las nuevas tecnologías. "Si por alguna razón eso no se da, va a haber un tope mínimo para los más vulnerables para garantizar que ellos tengan con qué pagar el IVA", añadió el funcionario en caso de que no se aprobara la medida.