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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Super Astro Luna hoy: números ganadores de hoy, lunes festivo 2 de noviembre de 2026

Super Astro Luna hoy: números ganadores de hoy, lunes festivo 2 de noviembre de 2026

Para apostar al Super Astro Luna, lo único que debe hacer es seleccionar un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 y escoger uno de los doce signos zodiacales disponibles.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 2 de nov, 2026
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Super Astro Luna 2 de noviembre de 2026: números ganadores de hoy
Super Astro Luna 2 de noviembre de 2026: números ganadores de hoy -
Super Astro Luna

Este lunes festivo, 2 de noviembre de 2026, arranca una nueva edición de Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más consultados del país. A diferencia del chance tradicional, esta modalidad combina un número de cuatro cifras con uno de los 12 signos del zodiaco.

Super Astro Luna hoy 2 de noviembre de 2026

Al cierre de esta publicación, el último resultado disponible corresponde al sorteo más reciente reportado por los portales especializados:

  • Número ganador: 0603
  • Signo zodiacal: Leo

Los jugadores deben revisar cuidadosamente su comprobante de apuesta para verificar si acertaron el número completo, las terminaciones o la combinación con el signo zodiacal ganador. Super Astro Luna es un juego de suerte y azar autorizado en Colombia que mezcla la mecánica tradicional del chance con la astrología. Para participar, el jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 y escoger uno de los doce signos zodiacales disponibles.

¿Cómo se juega Super Astro Luna?

La dinámica del juego consiste en:

  • Elegir un número de cuatro cifras
  • Seleccionar un signo zodiacal
  • Definir el valor de la apuesta
  • Registrar la jugada en un punto autorizado
  • Esperar el resultado oficial del sorteo

Los sorteos de Super Astro Luna se realizan todos los días:

  • Lunes a viernes: 10:40 p. m.
  • Sábados: 10:42 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Plan de premios de Super Astro Luna

Los premios dependen de la coincidencia entre el número seleccionado y el resultado oficial, además del signo zodiacal elegido. Entre las modalidades más comunes se encuentran:

  • Acierto de las cuatro cifras.
  • Acierto de tres cifras.
  • Acierto de dos cifras.
  • Acierto de una cifra.
  • Acierto del signo zodiacal.
  • Combinaciones entre número y signo ganador.

¿Qué hacer si gana?

Si su apuesta resulta ganadora, debe conservar el comprobante original en buen estado y presentarlo ante un operador autorizado para iniciar el proceso de validación y pago. Asimismo, será necesario acreditar la identidad del apostador y cumplir con los requisitos exigidos para el cobro de premios. Los premios de mayor cuantía pueden estar sujetos a verificaciones adicionales y a los descuentos tributarios establecidos por la legislación colombiana.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA
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