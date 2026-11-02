Super Astro Luna hoy: números ganadores de hoy, lunes festivo 2 de noviembre de 2026

Este lunes festivo, 2 de noviembre de 2026, arranca una nueva edición de Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más consultados del país. A diferencia del chance tradicional, esta modalidad combina un número de cuatro cifras con uno de los 12 signos del zodiaco.
Super Astro Luna hoy 2 de noviembre de 2026
Al cierre de esta publicación, el último resultado disponible corresponde al sorteo más reciente reportado por los portales especializados:
- Número ganador: 0603
- Signo zodiacal: Leo
Los jugadores deben revisar cuidadosamente su comprobante de apuesta para verificar si acertaron el número completo, las terminaciones o la combinación con el signo zodiacal ganador. Super Astro Luna es un juego de suerte y azar autorizado en Colombia que mezcla la mecánica tradicional del chance con la astrología. Para participar, el jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 y escoger uno de los doce signos zodiacales disponibles.
¿Cómo se juega Super Astro Luna?
La dinámica del juego consiste en:
- Elegir un número de cuatro cifras
- Seleccionar un signo zodiacal
- Definir el valor de la apuesta
- Registrar la jugada en un punto autorizado
- Esperar el resultado oficial del sorteo
Los sorteos de Super Astro Luna se realizan todos los días:
- Lunes a viernes: 10:40 p. m.
- Sábados: 10:42 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Plan de premios de Super Astro Luna
Los premios dependen de la coincidencia entre el número seleccionado y el resultado oficial, además del signo zodiacal elegido. Entre las modalidades más comunes se encuentran:
- Acierto de las cuatro cifras.
- Acierto de tres cifras.
- Acierto de dos cifras.
- Acierto de una cifra.
- Acierto del signo zodiacal.
- Combinaciones entre número y signo ganador.
¿Qué hacer si gana?
Si su apuesta resulta ganadora, debe conservar el comprobante original en buen estado y presentarlo ante un operador autorizado para iniciar el proceso de validación y pago. Asimismo, será necesario acreditar la identidad del apostador y cumplir con los requisitos exigidos para el cobro de premios. Los premios de mayor cuantía pueden estar sujetos a verificaciones adicionales y a los descuentos tributarios establecidos por la legislación colombiana.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.
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ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL