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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Cuál es el resultado de Caribeña Noche hoy 5 de octubre? Números ganadores de la jornada

¿Cuál es el resultado de Caribeña Noche hoy 5 de octubre? Números ganadores de la jornada

Caribeña Noche juega este lunes 5 de octubre de 2026. Consulte en esta nota las cifras ganadoras y la quinta cifra EN VIVO.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 5 de oct, 2026
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Caribeña Noche

Caribeña Noche es un juego de chance popular en la costa de Colombia en el que los participantes apuestan a números de cuatro cifras. El sorteo permite ganar de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas y la modalidad de apuesta seleccionada. Esta noche del lunes 5 de octubre se juega una nueva jornada de este sorteo que además de las cuatro cifras principales, incluye una quinta cifra, que hace parte de las modalidades disponibles del juego.

¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El sorteo de Caribeña Noche se realiza a las 10:30 p.m. de lunes a sábado. Los domingos y festivos, la jornada nocturna se lleva a cabo a las 8:30 p.m.

¿Cómo se juega Caribeña Noche?

Caribeña Noche es un juego de chance en el que los participantes seleccionan una combinación de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y establecen el valor de la apuesta.

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El juego cuenta con diferentes modalidades según la cantidad de cifras acertadas. También se extrae una quinta cifra que puede formar parte de determinadas modalidades de apuesta.

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Para verificar un posible premio, es necesario comparar los números del tiquete con el resultado oficial y tener en cuenta la modalidad seleccionada al momento de realizar la apuesta.

Resultado de Caribeña Noche hoy

Por el momento, el sorteo de este lunes 5 de octubre todavía está pendiente. Una vez se realice la extracción, se actualizarán en este espacio las cifras oficiales.

  • Número ganador: pendiente
  • Tres primeras cifras: pendiente
  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Última cifra: pendiente
  • Quinta cifra: pendiente

¿Cuánto paga Caribeña Noche?

El plan de premios contempla diferentes valores dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y de si la apuesta se realiza de manera directa o combinada:

  • 4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.
  • 4 cifras combinado: paga 308 veces el valor apostado.
  • 3 cifras directo: paga 400 veces el valor apostado.
  • 3 cifras combinado: paga 83 veces el valor apostado.
  • 2 cifras o pata: paga 50 veces el valor apostado.
  • 1 cifra o uña: paga 5 veces el valor apostado.

Por ejemplo, una apuesta de $1.000 a cuatro cifras en modalidad directa, si resulta ganadora, corresponde a un premio de $4.500.000, antes de las retenciones que puedan aplicar según la legislación vigente.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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