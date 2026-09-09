Dian abrió subasta virtual de joyas, oro, motocicletas y más en septiembre: así puede participar

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que desde este miércoles 9 y hasta el próximo 11 de septiembre, estará realizando una nueva subasta pública virtual en la que se encuentran disponibles tipos de mercancías que quedaron bajo administración de la entidad como resultado de procesos de aprehensión, decomiso o abandono a favor de la Nación. La jornada comenzó a las 8:00 de la mañana y permanecerá abierta hasta las 2:30 de la tarde del 11 de septiembre.

Entre los bienes incluidos en el catálogo hay artículos de joyería, relojes, monedas, lingotes y barras de oro, además de motocicletas minicross, cuatrimotos, maquinaria y equipos utilizados para diferentes actividades. Las ofertas se realizan exclusivamente por medio de la plataforma de subastas El Martillo del Banco Popular, y los productos están ubicados en varias ciudades del país, entre ellas Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cali y Buenaventura. Por ello, antes de participar será necesario que revise en detalle la información correspondiente al lote que quiere adquirir.

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¿Qué bienes ofrece la subasta de la Dian?

El catálogo reúne mercancías de distintas categorías. La oferta no está concentrada únicamente en metales preciosos o artículos de joyería, sino que también contempla vehículos y equipos. Entre los elementos que pueden encontrarse durante esta jornada están:



Pulseras, cadenas, anillos y aretes.

Relojes y otras piezas de joyería.

Monedas, lingotes y barras de oro.

Motocicletas minicross.

Cuatrimotos.

Motobombas.

Compresores.

Generadores.

Equipos para tratamiento de aire.

Una cava de vinos.

Una máquina de hielo industrial.

Una barbacoa a gas.

Cada producto se encuentra asociado a un lote específico. En el catálogo es posible consultar datos como la ciudad donde está ubicado, el precio base, sus características y las condiciones que aplican para la compra. La Dian recomienda revisar esa información antes de realizar cualquier depósito u oferta, debido a que los bienes se entregan en las condiciones en las que se encuentran.



¿Cómo participar en la subasta virtual de la Dian?

Las personas que quieran competir por alguno de los lotes deben realizar el proceso directamente en la plataforma El Martillo. El primer paso consiste en crear una cuenta o ingresar con las credenciales de un registro anterior. Una vez dentro de la plataforma, el procedimiento general indicado por la Dian es el siguiente:



Ingrese a su cuenta registrada en El Martillo.

Consulte el catálogo de bienes disponibles.

Seleccione el lote de interés y verificar su precio base.

Revise la ubicación, las características y las condiciones de compra.

Consulte si existe una jornada de exhibición para observar el bien.

Ingrese durante el periodo establecido a la opción "Sala de subastas virtuales".

Constituir el depósito mediante PSE desde el menú "Mi Cuenta - Constituye tu depósito".

Espere la aprobación de la transacción por parte de la entidad bancaria.

Seleccione el lote y el depósito que se utilizará para realizar la oferta.

Presente la propuesta y hacer seguimiento al valor vigente y al margen mínimo de mejora.

Vigile el cronómetro hasta que termine el periodo de recepción de ofertas.

La plataforma muestra durante la puja si la propuesta presentada se encuentra en condición de "Ganando" o "Perdiendo", lo que permite al participante conocer cómo se encuentra su oferta frente a las demás.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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