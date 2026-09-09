Este es el resultado del último sorteo de Chontico Noche hoy, miércoles 9 de septiembre de 2026

El Chontico Noche es uno de los juegos de suerte y azar que tiene origen en el Valle del Cauca y que, además de entregar premios a los jugadores, genera recursos destinados a apoyar proyectos relacionados con la salud en el departamento. Este miércoles 9 de septiembre se realiza una nueva jornada del sorteo, que cuenta con diferentes modalidades de juego y una quinta cifra adicional.



¿Cómo se juega el Chontico Noche?

El Chontico permite seleccionar números de hasta cuatro dígitos y cuenta con distintas formas de apostar. Una de ellas es el Superpleno o cuatro cifras directo, en el que el número debe coincidir en el mismo orden.

También está la modalidad de cuatro cifras combinado, que tiene en cuenta las mismas cuatro cifras sin exigir que aparezcan en el orden seleccionado.

Para quienes juegan con tres cifras, existe el Pleno o tres cifras directo, que toma los últimos tres números del resultado. Asimismo, está la opción de tres cifras combinado.



El juego también contempla la Pata, correspondiente a las dos últimas cifras, y la Uña, que toma únicamente el último dígito del número ganador.



Horario del Chontico Noche

El sorteo se realiza todos los días, aunque el horario cambia dependiendo de la jornada.

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De lunes a viernes, la transmisión se lleva a cabo a las 7:00 de la noche. Los sábados el sorteo se realiza a las 10:00 de la noche, mientras que los domingos y días festivos está programado para las 8:00 de la noche.

La apuesta tiene un valor mínimo de $500 y puede llegar hasta $10.000, de acuerdo con las condiciones señaladas para el juego.

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Resultado Chontico Noche hoy 9 de septiembre

El número que sale en el sorteo de este miércoles es:



Número ganador: 0456

0456 Últimas tres cifras: 456

456 Últimas dos cifras: 56

56 Quinta cifra: 6

La quinta cifra funciona como un número adicional dentro del resultado y hace parte de la modalidad del juego desde 2025.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico?

Para hacer efectivo un premio, se debe presentar el tiquete original, el cual debe conservarse sin modificaciones o alteraciones. También se solicita el documento de identidad original y una copia.

Cuando el valor del premio se encuentra por debajo de las 48 UVT, se deben presentar los documentos básicos establecidos. Para premios entre 48 y 181 UVT se aplica el proceso correspondiente al SIPLAFT.

En los casos en que el premio supera las 182 UVT, además de la documentación requerida, se solicita un certificado bancario y el pago se realiza mediante transferencia, con un plazo de hasta ocho días hábiles.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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