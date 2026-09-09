Nequi dará premios a quienes cumplan con estos requisitos por el mes del amor y la amistad

Nequi lanzó una campaña dirigida a sus usuarios que reciben dinero desde otros países. La promoción, denominada "Amor y Amistad – Remesas y Giros a un link", contempla la entrega de $10.000 a quienes reciban en su cuenta un monto mínimo de USD $140 en una sola operación. La campaña comenzó el 1 de septiembre de 2026 y está prevista hasta las 11:59 p. m. del 30 de septiembre.

Sin embargo, hay una condición que puede hacer que termine antes de esa fecha: el incentivo tiene un límite de 2.500 beneficiarios. Por esa razón, cumplir con el monto mínimo no significa automáticamente que el usuario vaya a recibir los $10.000. También es necesario estar entre las primeras personas que completen todos los requisitos establecidos por la entidad.



¿Cómo funciona la campaña de Nequi por Amor y Amistad?

La dinámica no requiere inscripción previa. De acuerdo con los términos y condiciones publicados para la promoción, la participación es automática cuando el usuario realiza una operación que cumple con las condiciones establecidas. El dinero debe llegar desde el exterior a una cuenta Nequi mediante alguno de los dos productos incluidos en la campaña:



Remesas.

Giros a un link.

En cualquiera de los dos casos, el usuario debe recibir al menos USD $140 en una única operación. Esto significa que no es posible sumar diferentes envíos para llegar al monto requerido. Por ejemplo, si una persona recibe USD $80 en una operación y posteriormente USD $60 en otra, esas dos transacciones no podrán sumarse para alcanzar los USD $140 exigidos.



¿Quiénes pueden recibir los $10.000?

Para participar en la campaña, el usuario debe cumplir todas las condiciones establecidas por Nequi. No basta únicamente con recibir una remesa o un giro por el valor indicado. Los requisitos son:



Ser mayor de 18 años.

Tener una cuenta Nequi activa durante la vigencia de la campaña.

Recibir dinero desde el exterior a través de Remesas o Giros a un link.

Recibir mínimo USD $140 en una sola operación.

Que la transacción finalice exitosamente durante el periodo de la campaña.

Estar dentro de las primeras 2.500 personas que cumplan todas las condiciones.

Las operaciones que sean rechazadas, anuladas, reversadas o que permanezcan pendientes no serán tenidas en cuenta para determinar a los beneficiarios. La entidad dispuso de un presupuesto máximo de $25 millones, correspondiente a los 2.500 incentivos disponibles. Cada usuario puede recibir únicamente un incentivo durante toda la campaña. Esto aplica incluso si posteriormente vuelve a recibir una operación de USD $140 o más.

Además, el dinero no necesariamente será abonado inmediatamente después de recibir los USD $140. Primero, Nequi realizará la validación correspondiente para determinar si el usuario cumple todas las condiciones de la campaña y si hace parte de los 2.500 beneficiarios. Después de esa verificación, los $10.000 serán abonados directamente en la cuenta Nequi del participante que resulte elegible. Los términos y condiciones señalan que la entrega se realizará dentro del plazo determinado por el organizador, contado a partir de la finalización de la campaña o de la validación del cumplimiento de los requisitos.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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