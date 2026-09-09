Nequi dará premios a quienes cumplan con estos requisitos por el mes del amor y la amistad

Nequi lanzó una campaña dirigida a sus usuarios que reciben dinero desde otros países. La promoción, denominada "Amor y Amistad – Remesas y Giros a un link", contempla la entrega de $10.000 a quienes reciban en su cuenta un monto mínimo de USD $140 en una sola operación. La campaña comenzó el 1 de septiembre de 2026 y está prevista hasta las 11:59 p. m. del 30 de septiembre.
Sin embargo, hay una condición que puede hacer que termine antes de esa fecha: el incentivo tiene un límite de 2.500 beneficiarios. Por esa razón, cumplir con el monto mínimo no significa automáticamente que el usuario vaya a recibir los $10.000. También es necesario estar entre las primeras personas que completen todos los requisitos establecidos por la entidad.
¿Cómo funciona la campaña de Nequi por Amor y Amistad?
La dinámica no requiere inscripción previa. De acuerdo con los términos y condiciones publicados para la promoción, la participación es automática cuando el usuario realiza una operación que cumple con las condiciones establecidas. El dinero debe llegar desde el exterior a una cuenta Nequi mediante alguno de los dos productos incluidos en la campaña:
- Remesas.
- Giros a un link.
En cualquiera de los dos casos, el usuario debe recibir al menos USD $140 en una única operación. Esto significa que no es posible sumar diferentes envíos para llegar al monto requerido. Por ejemplo, si una persona recibe USD $80 en una operación y posteriormente USD $60 en otra, esas dos transacciones no podrán sumarse para alcanzar los USD $140 exigidos.
¿Quiénes pueden recibir los $10.000?
Para participar en la campaña, el usuario debe cumplir todas las condiciones establecidas por Nequi. No basta únicamente con recibir una remesa o un giro por el valor indicado. Los requisitos son:
- Ser mayor de 18 años.
- Tener una cuenta Nequi activa durante la vigencia de la campaña.
- Recibir dinero desde el exterior a través de Remesas o Giros a un link.
- Recibir mínimo USD $140 en una sola operación.
- Que la transacción finalice exitosamente durante el periodo de la campaña.
- Estar dentro de las primeras 2.500 personas que cumplan todas las condiciones.
Las operaciones que sean rechazadas, anuladas, reversadas o que permanezcan pendientes no serán tenidas en cuenta para determinar a los beneficiarios. La entidad dispuso de un presupuesto máximo de $25 millones, correspondiente a los 2.500 incentivos disponibles. Cada usuario puede recibir únicamente un incentivo durante toda la campaña. Esto aplica incluso si posteriormente vuelve a recibir una operación de USD $140 o más.
Además, el dinero no necesariamente será abonado inmediatamente después de recibir los USD $140. Primero, Nequi realizará la validación correspondiente para determinar si el usuario cumple todas las condiciones de la campaña y si hace parte de los 2.500 beneficiarios. Después de esa verificación, los $10.000 serán abonados directamente en la cuenta Nequi del participante que resulte elegible. Los términos y condiciones señalan que la entrega se realizará dentro del plazo determinado por el organizador, contado a partir de la finalización de la campaña o de la validación del cumplimiento de los requisitos.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
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