Resultados último sorteo del Sinuano Noche hoy, lunes 7 de septiembre: números ganadores

Las autoridades de supervisión y los delegados de la red de juegos de azar coordinan la transmisión del sorteo del Sinuano Noche de esta noche del lunes 7 de septiembre.



Números ganadores (combinación de 4 cifras) 2022 Quinta balota 3

(Sistema en espera de señal directa a las 10:30 p. m. y resultados en plataformas oficiales).



Mecanismo de apuesta y plan de premios

El Sinuano Noche se articula bajo la modalidad de chance directo, lo que implica que la suerte del apostador no depende de series cerradas ni billetes preimpresos. Cada jugador diseña su propia combinación dentro de un rango de 10.000 alternativas posibles (del 0000 al 9999).

El cálculo de los rendimientos financieros se efectúa mediante coeficientes fijos aplicados a la inversión neta:



Escala Súper Pleno (4 Cifras): Otorga 4.500 veces el valor apostado si los números coinciden en el orden exacto de extracción.

Otorga el valor apostado si los números coinciden en el orden exacto de extracción. Escala Directa (3 Cifras): Paga 400 veces la suma jugada al acertar la secuencia inicial o final de tres dígitos.

Paga la suma jugada al acertar la secuencia inicial o final de tres dígitos. Escala Combinada ("Pata"): Devuelve 50 veces el dinero invertido a quienes acierten las dos cifras finales.

Devuelve el dinero invertido a quienes acierten las dos cifras finales. Escala Individual ("Uña"): Retribuye 5 veces el valor de la apuesta para el acierto del último dígito.

A este abanico se suma la balota adicional o "La Quinta", un componente opcional que permite multiplicar los incentivos acumulados en jugadas previamente registradas en el tiquete.



Monto mínimo de participación

La amplitud democrática del Sinuano radica en su baja barrera de entrada. Para participar este lunes 9 de septiembre, los usuarios no requieren desembolsar grandes sumas de dinero; los puntos de la red autorizada (SuperGIROS, Record y portales digitales afiliados) permiten formular tiquetes desde apenas $500 o $1.000 pesos colombianos. De igual forma, el apostador tiene la potestad de incrementar el valor asignado a una sola combinación para elevar exponencialmente el retorno final en caso de acierto.



Guía para el cobro de premios

Para hacer efectivo el cobro de cualquier incentivo económico derivado del sorteo de esta noche, el tenedor del tiquete debe atender al siguiente procedimiento fijado por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar:



Verificación e integridad del título: El comprobante emitido por la máquina de terminal es un título valor al portador. Debe mantenerse libre de tachaduras, enmiendas, encolados o daños que impidan la lectura clara del código de barras o del número de serie.

El comprobante emitido por la máquina de terminal es un título valor al portador. Debe mantenerse libre de tachaduras, enmiendas, encolados o daños que impidan la lectura clara del código de barras o del número de serie. Reclamación de montos menores: Cuando la suma a cobrar no supere los seis Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), el ganancioso puede acudir directamente a cualquier agencia de la red comercial autorizada munido de su cédula de ciudadanía original y el comprobante físico.

Cuando la suma a cobrar no supere los seis Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), el ganancioso puede acudir directamente a cualquier agencia de la red comercial autorizada munido de su cédula de ciudadanía original y el comprobante físico. Gestión de grandes cuantías y retención en la fuente: Para premios de alto valor, el trámite se realiza en las sedes administrativas de la concesionaria. Conforme con el Estatuto Tributario nacional administrado por la DIAN, todo premio que exceda el tope de las Unidades de Valor Tributario (UVT) vigentes estará sujeto a un descuento automático del 20% por concepto de impuesto a las ganancias ocasionales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.