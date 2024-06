¿Cuáles son las causas del déficit de presupuesto de Colombia? Esto dicen los expertos

Tras congelar parcialmente el presupuesto de las entidades estatales, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dio a conocer el ajuste del recorte que busca garantizar la estabilidad financiera de Colombia.

En esta entrega de Signo Pesos, Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda, explicó los puntos claves del problema fiscal de la nación y analizó la crisis del ACPM.

"Ojalá en la inversión se haga el menor recorte y se prioricen esos programas que generan crecimiento. Un recorte de 20 billones de pesos también puede estancar el crecimiento, si no se hace en los sectores que no afecten el crecimiento... El Gobierno tiene que tener mucho cuidado en dónde hace esos recortes para que no afecten la dinámica económica del país", expresó el exfuncionario.

