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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Cuáles son los números ganadores de Sinuano Noche hoy, martes 6 de octubre de 2026?

¿Cuáles son los números ganadores de Sinuano Noche hoy, martes 6 de octubre de 2026?

Sinuano Noche realiza este martes 6 de octubre de 2026 un nuevo sorteo. Consulte aquí el número ganador y la quinta cifra.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 6 de oct, 2026
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Sinuano Día -
Sinuano Día -
El Sinuano - Getty Images

El Sinuano es uno de los juegos de chance más emblemáticos y populares de la región Caribe, cuyo nombre rinde homenaje al majestuoso río Sinú. Este martes 6 de octubre de 2026 se llevó a cabo una nueva jornada del Sinuano Noche, y miles de apostadores en todo el país están atentos para verificar el número ganador y la quinta cifra del sorteo.

¿A qué hora juega Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se juega de lunes a sábado a las 10:30 p.m. Los domingos y días festivos, el horario cambia a las 8:30 p.m.

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Por tratarse de un martes, el sorteo de este 6 de octubre de 2026 está programado para las 10:30 p.m.

¿Cómo se juega Sinuano Noche?

Sinuano Noche es un juego de chance en el que el participante selecciona un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y define el valor de su apuesta.

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El jugador puede participar en diferentes modalidades, de acuerdo con la cantidad de cifras que desea acertar. El resultado también incluye una quinta cifra, que complementa el sorteo.

¿Cuánto paga Sinuano Noche?

El valor del premio depende de la modalidad seleccionada y del monto apostado. De acuerdo con el plan de premios reportado para Sinuano, las principales modalidades tienen los siguientes pagos:

  • 4 cifras directo o Súper Pleno: 4.500 veces el valor apostado.
  • 3 cifras directo: 400 veces el valor apostado.
  • 2 cifras o Pata: 50 veces el valor apostado.
  • 1 cifra o Uña: 5 veces el valor apostado.

Por ejemplo, una apuesta de $1.000 en cuatro cifras directo, si resulta ganadora, corresponde a $4.500.000, antes de las retenciones que puedan aplicar.

Resultado de Sinuano Noche hoy 6 de octubre

El sorteo de Sinuano Noche de este martes 6 de octubre aún no se realiza. Por esta razón, las cifras ganadoras permanecen pendientes y se actualizarán después de que finalice la extracción.

  • Número ganador: 1217
  • Tres últimas cifras: 217
  • Dos últimas cifras: 17
  • Quinta cifra:1

El resultado corresponde a una combinación de cuatro cifras y una quinta cifra adicional. Los jugadores deben comparar estos números con la modalidad de apuesta que realizaron.

¿Cuál fue el resultado anterior de Sinuano Noche?

El resultado más reciente corresponde al sorteo del lunes 5 de octubre de 2026. La combinación registrada fue 1059, con quinta cifra 3.

Ese resultado sirve como referencia para quienes siguen los sorteos diarios, pero no determina la combinación que se obtiene en la jornada de este martes.

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Este artículo fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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