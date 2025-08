Dane abre convocatoria de empleo para agosto de 2025: salarios de hasta $ 4,2 millones

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) abre nuevas convocatorias de empleo que coinciden con el cierre de una anterior. Las más recientes ofertas son las invitaciones públicas identificadas con los números 009-2025 y 010-2025, sobre "Temática agropecuaria: Precios y abastecimiento de productos agropecuarios" y "Temática social: Hogares y Micronegocios", respectivamente. Mientras que la anterior, con fecha de cierre para el 6 de agosto, esta centrada en "Temática social: Multipropósito - roles para Cundinamarca".



Dane abre convocatoria de empleo para agosto de 2025

Temática social: Multipropósito - roles para Cundinamarca

El Banco de Prestadores de Servicios Operativos es una plataforma para la búsqueda e identificación de talento humano necesario para realizar las actividades operativas propias de la recolección de información estadística, cuyo producto final corresponde un repositorio de hojas de vida. El Dane utiliza esta plataforma para compartir sus invitaciones públicas de empleo y gestionar la recepción de solicitudes. En el caso de la invitación 008-2025, se buscan perfiles de: Encuestador – Cabecera municipal, Encuestador, Gestor informático, Supervisor de campo – Cabecera municipal y Supervisor de campo rural.

Esta oferta esta abierta hasta este miércoles 6 de agosto. La fecha estimada para el inicio del operativo es el 6 de octubre de 2025. Los salarios para estos puestos van desde 1.900.000 pesos hasta los 2.800.000 en la mayoría de municipios de Cundinamarca, como Chía, Cota, Soacha, Sibaté, entre otros.

Temática agropecuaria: Precios y abastecimiento de productos agropecuarios

Esta invitación tiene fechas de inscripción del 4 al 11 de agosto de 2025 o hasta completar las inscripciones necesarias del concurso. Se buscan los siguientes perfiles: Analista de información, Coordinador de Campo, Digitador, Encuestador de abastecimiento, Encuestador de ruta, Encuestador mayorista, Gestor operativo, Supervisor de campo y Supervisor de campo mixto.

Esta oferta de trabajo tiene una fecha estimada para el inicio del operativo el 1 octubre de 2025. Los salarios de los diferentes cargos van desde los 2.000.000 hasta poco más de los 4.200.000 . El Dane dijo que este operativo tiene una duración estimada de 10 meses.



Temática social: Hogares y Micronegocios

Por último, la más reciente oferta del Dane tiene fechas de inscripción entre el 5 al 11 de agosto de 2025 o hasta completar las inscripciones necesarias. Para esta invitación pública se busca contratar los siguientes cargos: Coordinador de campo, Coordinador de campo (San Andrés – isla), Encuestador (rural), Encuestador (urbano), Encuestador urbano (San Andrés – isla), Supervisor de campo (rural), Supervisor de campo (urbano) y Supervisor de campo urbano (San Andrés – isla).

Este operativo tiene una fecha estimada de el inicio para el 6 de octubre de 2025. Los salarios en diferentes ciudades de Colombia se encuentran en un rango de entre 2.000.000 y 2.900.000.



¿Cómo postularse a la oferta de empleo en el Dane?

Los interesados en participar del proceso deben registrarse en el portal del BPSO (https://bpso.dane.gov.co/). En esta plataforma podrán consultar las vacantes activas, revisar los requisitos y postularse al rol que se ajuste a su perfil. El procedimiento incluye los siguientes pasos:



Cree una cuenta en la plataforma con número de cédula, correo electrónico y demás datos personales.

Active la cuenta a través del enlace recibido en el correo electrónico registrado.

Inicie sesión con el documento de identidad y contraseña.

Diligencie la hoja de vida en cinco secciones: datos personales, educación media, educación superior, otros estudios y experiencia laboral. Los documentos deben cargarse en formato PDF.

Busque el rol y municipio de interés, verificar el cumplimiento de requisitos y formalizar la inscripción.

Una vez inscrita, la hoja de vida no puede ser modificada, por lo que se recomienda revisar todos los soportes antes de enviarla.

¿Cómo es el proceso de selección?

Una vez pasada la fecha de cierre o alcanzo el número de solicitudes, el Dane revisará los perfiles registrados y notificará a los candidatos que avancen a la siguiente etapa. Las personas que superen el primer filtro serán citados a una prueba de valoración de conocimientos, que puede ser presencial o virtual según lo determine la entidad y es obligatoria para continuar en el proceso. El costo de desplazamiento o cualquier otro gasto asociado con la prueba correrá por cuenta del aspirante.

La citación a las pruebas, así como cualquier comunicación oficial, se realizará únicamente al correo electrónico registrado por el postulante. Aspirantes deben tener en cuenta que el proceso de selección es gratuito y no requiere intermediarios; además, no se permite la inscripción a más de un rol en la misma convocatoria. La entidad recomienda a los interesados no dejar para último momento la inscripción, ya que el proceso puede cerrarse antes de la fecha límite si se completa el número de candidatos requeridos.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL