¿Temu y Shein aumentarán precios tras nueva regla de Trump en Estados Unidos? Esto dicen las marcas

El comercio electrónico global enfrenta un punto de inflexión. La reciente orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha eliminado la exención arancelaria conocida como "exención de minimis", que permitía la importación libre de impuestos de productos con un valor inferior a 800 dólares. Esta medida, que entrará en vigor el 29 de agosto de 2025, afecta directamente a plataformas como Temu y Shein, cuyos modelos de negocio dependen en gran medida de esta exención para ofrecer precios bajos a los consumidores estadounidenses. Ambas compañías ya han emitido comunicados oficiales.



¿Qué es la "exención de minimis" y por qué es clave?

La "exención de minimis" es una disposición aduanera que exime del pago de aranceles a los productos importados cuyo valor no supera cierto umbral. En Estados Unidos, este límite fue elevado a 800 dólares en 2016 durante la administración Obama, lo que facilitó el auge del comercio electrónico transfronterizo. Gracias a esta norma, plataformas como Temu y Shein podían enviar millones de paquetes desde China y otros países asiáticos sin pagar impuestos, lo que les permitía ofrecer precios extremadamente competitivos. En 2024, más de 1.300 millones de paquetes ingresaron a Estados Unidos bajo esta exención.

El 30 de julio de 2025, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que elimina la "exención de minimis" para todas las importaciones, sin importar su valor o país de origen. A partir del 29 de agosto, todos los productos importados estarán sujetos a aranceles, incluso aquellos de bajo valor.

La medida se justifica en cuatro “emergencias nacionales” declaradas por la administración Trump: la crisis del fentanilo, la seguridad en la frontera sur, el tráfico de opioides desde China y el déficit comercial estructural de Estados Unidos. Además, se establecen dos esquemas de cobro para los aranceles:



Aranceles proporcionales: por ejemplo, un artículo de 20 dólares importado desde China pagará un arancel del 60 %, lo que añade 12 dólares al precio final.

Tarifas fijas por paquete: dependiendo del país de origen, los aranceles pueden ser de hasta 200 dólares por paquete.

La Administración Trump justificó esta decisión asegurando que los envíos de bajo costo exentos de impuestos en EE.UU. están sujetos a "menos controles" que las importaciones tradicionales y que la excepción, en pie desde los años 30, es un "vacío legal". Estos envíos, argumentó la Casa Blanca, "pueden representar riesgos para la salud y la seguridad nacional y económica".

Entre 2015 y 2024, el volumen de envíos pequeños que llegaron a Estados Unidos aumentó de 134 millones a más de 1.360 millones de paquetes, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP, en inglés).



¿Temu subirá sus precios?

Temu reaccionó rápidamente al anuncio. En su sitio web, la empresa publicó un mensaje visible en la parte superior de la página, informando que habrá una actualización de precios dentro de 30 días. Aunque no se menciona explícitamente la causa, el contexto deja claro que se trata de una respuesta directa a la nueva política arancelaria. En un comunicado anterior, emitido en abril de 2025, Temu ya había advertido que sus gastos operativos estaban aumentando debido a los aranceles impuestos por la administración Trump. En ese momento, la empresa anticipó que se vería obligada a ajustar sus precios para mantener la calidad del servicio y la disponibilidad de productos.



¿Shein subirá sus precios?

A diferencia de Temu, Shein le dio un parte de tranquilidad a sus clientes. En su sitio web, la empresa publicó el siguiente mensaje: “¡Excelentes noticias! ¡Hemos reducido nuestros precios en una amplia gama de estilos, lo que significa más ahorro en las ofertas de verano! Ahorra en grande con ropa de verano, artículos esenciales diarios, productos de belleza, ropa para niños, decoración del hogar y prácticamente todo lo demás a los bajos precios de Shein.”

Además, Shein aclara que los consumidores no deben preocuparse por los aranceles: “Tu total de compra incluye todo. El monto que pagas al finalizar la compra es definitivo: no necesitarás pagar ninguna tasa adicional posteriormente. Nunca se te pedirá pagar aranceles ni tasas adicionales antes o después de la entrega de tu paquete. Una vez que hayas pagado al finalizar la compra, no tendrás que enfrentar ninguna tasa adicional. Cualquier información externa que afirme que debes pagar aranceles por separado por tus artículos de Shein es falsa.”



Aranceles de Trump golpean a las marcas de carros alemanas

De otro lado, grandes nombres de la industria alemana del automóvil, como el Grupo Volkswagen, al que pertenecen, entre otras, Audi y Porsche, o Mercedes-Benz y BMW, ya acusan el golpe arancelario del presidente estadounidense, Donald Trump, a falta de que el jueves entre en vigor, según está previsto, el acuerdo alcanzado entre Washington y Bruselas.

Los resultados de la primera mitad del año de esos fabricantes de coches dieron cuenta en julio, en un contexto también marcado por la competencia china, del millonario impacto que suponen los aranceles de Trump, que del 27,5 % con que se amenazó inicialmente pasarán a ser del 15 % gracias al acuerdo alcanzado entre el presidente estadounidense y la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen. El Grupo Volkswagen, al que también pertenecen marcas como Volkswagen, Seat o Cupra, vio reducirse sus beneficios netos un 36,6 % respecto a 2024, hasta los 4.005 millones de euros.

Dos de las marcas del Grupo Volkswagen están particularmente expuestas a los aranceles de Trump: Porsche y Audi. "Porsche sólo fabrica coches en Alemania, lo que significa que sólo puede vender coches en Estados Unidos si los exporta allí, y entonces se les aplica un arancel del 15 %, lo que complica su situación", dijo a EFE Ferdinand Dudenhöffer, director del laboratorio de ideas Centro de Investigación Automotriz (CAR).

En los primeros meses del año, Porsche vio cómo caían sus beneficios netos un 66,4 % respecto a la primera mitad de 2024, hasta los 724 millones de euros, algo que la empresa explicó por la caída de ventas de coches de lujo experimentada en China y los aranceles de Trump.

"En Estados Unidos, los aranceles de importación también están ejerciendo una enorme presión sobre nuestro negocio", reconoció Oliver Blume, presidente del Consejo de Administración de Porsche, cuando se presentaron los resultados.

