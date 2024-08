Declaración de renta: ¿qué ingresos no debe reportar en sus documentos?

La declaración de renta es un proceso anual que puede generar muchas dudas entre los contribuyentes colombianos. Uno de los aspectos más confusos es saber qué ingresos deben incluirse y cuáles no. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha establecido claramente qué tipos de ingresos están exentos de ser reportados.

Ingresos exentos de declaración de renta

Aportes a Cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción (AFC)

Los aportes realizados al AFC están exentos de ser incluidos en la declaración de renta, siempre y cuando no excedan las 3.800 unidades de valor tributario (UVT), equivalentes a aproximadamente $161.165.600 COP. Estos aportes están diseñados para incentivar el ahorro y la inversión en vivienda.

Auxilios de cesantías e intereses

Los auxilios de cesantías y los intereses sobre estas también están exentos, pero solo si el salario del trabajador en los últimos seis meses no supera las 350 UVT, que son aproximadamente $14.844.200 COP. Esta exención busca proteger a los trabajadores de bajos ingresos.

Indemnizaciones y prestaciones sociales

Las indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad, las que protegen por maternidad y las recibidas por gastos de entierro del trabajador no son gravables. Además, las pensiones por jubilación, invalidez, vejez, sobrevivientes y riesgos profesionales hasta 1997 están exentas. A partir de 1998, solo se gravan los pagos mensuales que excedan las 1.000 UVT, equivalentes a $42.412.000 COP.

Otros ingresos exentos de la declaración de renta

Seguros y compensaciones

El seguro o compensaciones por muerte y las prestaciones sociales para miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, tanto activos como retirados, no son gravables. Esta exención se aplica para asegurar que las familias de los miembros de las fuerzas armadas y la Policía no enfrenten cargas fiscales adicionales en momentos difíciles.

Gastos de representación

Los gastos de representación de magistrados, fiscales y procuradores judiciales están exentos hasta un 50% del salario, y los jueces de la República hasta un 25%.

¿Qué pasa si no presenta la declaración de renta?

No declarar renta puede acarrear sanciones económicas significativas. La DIAN impone multas por extemporaneidad que pueden variar entre el 1% y el 5% del valor de los impuestos no declarados. Además, se aplican intereses de mora sobre el monto adeudado, lo que incrementa la deuda con el tiempo. Para este año, el valor a pagar en caso de no presentar la declaración es de $471.000.