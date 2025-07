Bre-B: qué es, cómo funciona y paso a paso para registrar sus llaves en el nuevo sistema

Realizar pagos de manera inmediata y sin intermediarios. Ese es el propósito del nuevo sistema del Banco de la República Bre-B, que conectará a las entidades financieras del país y, según los expertos, cambiará la manera de manejar nuestro dinero. Pero, ¿cómo inscribirse? ¿Desde cuándo funcionará? ¿Es un sistema seguro? Aquí le explicamos todo lo que debe saber.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Bre-B es un hecho histórico para el sistema financiero colombiano. En la medida en que se mueva más fácil el dinero de manera digital entre las diferentes entidades financieras, lo que vamos a hacer es reducir el efectivo y al reducir el efectivo hay inclusión financiera, hay profundización crediticia, hay formalización de la economía. Es un gran beneficio para el país", aseguró Luis Miguel Zapata, vicepresidente de Ecosistemas de Bancolombia.

El registro en la zona Bre-B inició el 14 de julio, y ya se reportan alrededor de 9 millones de llaves por parte de 4,4 millones de clientes. Este sistema estará disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. Cada usuario puede tener hasta cuatro tipos diferentes de llaves por cuenta, y se podrán hacer pagos y transferencias de persona a persona o de persona a comercio. Para enviar dinero necesitará:



Tener una cuenta o depósito en alguna entidad.

Conocer la llave de la persona o comercio) que recibirá el dinero, o escanear el código QR de la llave.

Saber el monto que va a pagar o transferir de manera inmediata.

Paso a paso para inscribir las llaves de Bre-B

Para ingresar a la zona Bre-B, los colombianos deben acceder a los canales de las diferentes entidades financieras (aplicaciones, páginas we, etc). Por ejemplo, en el caso de Nequi, los usuarios deben oprimir el botón de Bre-b que se encuentra en la esquina inferior izquierda y, luego de aceptar el uso de sus datos, le deben dar clic en registrar. Allí las entidades financieras darán cinco opciones para registrar las llaves:



El número de identificación

El número telefónico

El correo electrónico

Un código alfanumérico (asignado por la entidad)

El código de comercio (exclusivamente para comercios)

"Al registrar tu celular, tu cédula, tu correo electrónico, la llave alfanumérica que es una combinación de números y letras, lo que genera es la facilidad Para que cuando tú digas tu llave a otra persona, esa otra persona, independiente del banco de donde esté, te haga la transferencia de dinero", añadió el experto.



¿Desde cuándo funcionará Bre-B?

Las transferencias podrán realizarse desde el próximo 22 de septiembre. Recuerde que el Banco de la República ha establecido un monto máximo de 11 '552.000 pesos por transacción. Ahora bien, para que los colombianos se fueran familiarizando con esta nueva herramienta de pagos varias entidades financieras han incluido llaves dentro de sus servicios, como es el caso de Redeban, que realizó un piloto en el que se pueden realizar pagos inmediatos entre varios bancos como Davivienda, BBVA y Bancolombia.

Publicidad

"La iniciativa de llaves de Redeban, tus llaves, fue una herramienta de pedagogía, fue una iniciativa donde los colombianos nos familiarizamos a mover el dinero a través de las llaves. Esto nos generó aprendizajes a la senda de financieras y familiaridad a los colombianos y a los clientes a la hora de recibir y enviar plata a través de las llaves", afirmó Zapata.



¿Cómo evitar el fraude al registrarse en Bre-B?

El nuevo sistema de pagos, aunque innovador, no está exento de fraudes o personas inescrupulosas, por lo que el Banco de la República recuerda que Bre-B no es una aplicación, no tiene cuentas en redes sociales, y no es una página web.

"En el registro de llaves en Bre-B es muy importante que no abras ningún link, que no recibas asesoría de ninguna llamada, que no abras ningún link de un correo electrónico de un mensaje de texto porque por normatividad las llaves las debes registrar tú en tu aplicación bancaria. Nadie más la puede hacer y ninguna entidad financiera va a enviar links para el registro de llaves. Eso es muy importante para tu seguridad", añadió el experto.

Publicidad

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL