Desempleo en Colombia fue de 8,8% en julio de 2025, la cifra más baja desde 2001 para ese mes

El Dane dio a conocer la tasa de desempleo en Colombia para julio de 2025, indicando que fue del 8,8%, teniendo una reducción significativa comparada con la misma fecha de 2024, cuando se informó un 9,9%.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según la entidad estadística, la cifra de desocupación reportado recientemente “es la más baja de toda la serie desde 2001 para julio” y agregó que "la tasa de ocupación fue 58,9%, lo que representó un aumento de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (57,8%)".



Situación de las mujeres en materia laboral

Sobre la población desocupada, el Dane informó que en julio de 2025 fue del 7,1% para los hombres y del 11,1% para las mujeres. No obstante, resaltó que “en cuanto a la población ocupada por sexo, la variación del incremento fue mayor en las mujeres: la ocupación pasó de 9.640 en 2024 a 10.061 en 2025, lo que representó una variación estadísticamente significativa del 4,4%. La ocupación para los hombres registró una variación del 2,5%”.

La rama de la actividad económica que más contribuyó al incremento del empleo en Colombia fue alojamiento y servicios de comida, con 0,8%, seguido de ⁠transporte y almacenamiento, con 0,7%, y ⁠actividades profesionales científicas, técnicas y de servicios administrativos, con 0,5%. Sin embargo, se registró una disminución de empleo en el área de Información y Comunicaciones.



A nivel nacional, hubo una disminución de 230 mil personas desempleadas, con una variación porcentual de -9,0%.

Publicidad

Las ciudades que presentaron mayores tasas de desocupación para este periodo fueron: Quibdó (24,3%) con una diferencia de 2,4% respecto al mismo periodo del 2024 (26,8%); Riohacha (14,4%) e Ibagué (12,8%). En contraste, las ciudades que mostraron menores tasas de desocupación fueron: Medellín (7,3%), Villavicencio (7,7%) y Cali (7,8%).

El Dane también informó de una “disminución significativa” del desempleo en la población juvenil, “que se ubicó en 15,0% para el trimestre móvil mayo-julio 2025. Para el mismo periodo de referencia, las ciudades que presentaron mayores tasas de desocupación para este segmento de población fueron: Quibdó (33,7%), Sincelejo (24,9%) e Ibagué (23,7%). En contraste, las ciudades que mostraron menores tasas de desocupación fueron: Pereira (12,9%), Cali (13,5%) y Villavicencio (13,5%)”.

Publicidad

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co