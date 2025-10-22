En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Embajador de Colombia en EE. UU.: "No se puede negar que hay una situación de mucha tensión"
Exclusivo

Embajador de Colombia en EE. UU.: "No se puede negar que hay una situación de mucha tensión"

Previo a los duros señalamientos del presidente Donald Trump contra Gustavo Petro, Noticias Caracol entrevistó al diplomático Daniel García-Peña, quien habló, entre otras cosas, de su labor para reparar las relaciones entre ambos países.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 22 de oct, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
