Precio del dólar hoy, jueves 23 de octubre de 2025, en Colombia: así está la TRM

El precio del dólar en Colombia para este jueves, 23 de octubre de 2025, se fijó en $3.900,82, según la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera. Este valor representa un incremento de $24,22 frente al día anterior, cuando la TRM se ubicó en $3.876,60. En términos porcentuales, el aumento diario fue de 0,62 %, lo que indica una leve apreciación del dólar frente al peso colombiano en las últimas 24 horas.

Este comportamiento se enmarca dentro de una dinámica cambiante que ha caracterizado al mercado cambiario colombiano durante el mes de octubre. Desde el inicio del mes, cuando la TRM se situaba en $3.923,55, el dólar ha mostrado una tendencia general a la baja, con fluctuaciones intermedias que responden tanto a factores internos como externos.

En lo corrido de octubre, el dólar ha perdido $22,73, lo que equivale a una disminución del 0,58 % respecto al valor del primer día del mes. Esta caída ha sido progresiva, aunque no constante. Por ejemplo, el valor más bajo registrado en el mes fue de $3.808,12, alcanzado el 20 de octubre, mientras que el máximo se presentó el 15 de octubre con una TRM de $3.933,31.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia el 23 de octubre de 2025

Además de la TRM oficial, el precio del dólar en las casas de cambio presenta variaciones según la ciudad. Para este jueves, 23 de octubre de 2025, los valores promedio son los siguientes:



Bogotá: compra $3.830 – venta $3.940

compra $3.830 – venta $3.940 Medellín: compra $3.780 – venta $3.930

compra $3.780 – venta $3.930 Cali: compra $3.850 – venta $3.990

compra $3.850 – venta $3.990 Cartagena: compra $3.750 – venta $3.980

compra $3.750 – venta $3.980 Cúcuta: compra $3.840 – venta $3.880

compra $3.840 – venta $3.880 Pereira: compra $3.730 – venta $3.800

Estas cifras reflejan la dinámica del mercado informal, donde el precio del dólar puede variar según la oferta y demanda local, así como por factores como el turismo, el comercio fronterizo y la disponibilidad de divisas.



¿Qué es la TRM y cómo se calcula?

La Tasa Representativa del Mercado es el indicador oficial que determina el valor del dólar frente al peso colombiano para operaciones financieras y comerciales. Se calcula diariamente a partir de las transacciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros autorizados en el país.



La Superintendencia Financiera certifica este valor todos los días hábiles y su vigencia se extiende por 24 horas. Es importante aclarar que la TRM no corresponde al precio que los ciudadanos encuentran en casas de cambio o transacciones informales, ya que en esos espacios el valor puede variar por comisiones, disponibilidad de efectivo o condiciones locales de oferta y demanda.

El valor de la TRM es utilizado en procesos como liquidación de importaciones, exportaciones, pago de deudas en moneda extranjera, reportes contables y cálculos tributarios. Además, sirve como referencia para las entidades financieras y para las empresas que realizan operaciones internacionales. Por su carácter oficial, la TRM es distinta al precio que se observa en negociaciones directas, que suelen reflejar el comportamiento en tiempo real del mercado, con márgenes de diferencia que pueden ser amplios en momentos de alta volatilidad.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL