Noticias Caracol  / SÉPTIMO DÍA  / Audios, videos y fotos de día de la muerte de Juan Felipe Rincón: tenía mordiscos y otras heridas

Audios, videos y fotos de día de la muerte de Juan Felipe Rincón: tenía mordiscos y otras heridas

Nuevos datos podrían cambiar el curso de la investigación sobre la muerte de Juan Felipe Rincón, hijo del general William Rincón, en 2024 en el sur de Bogotá. Séptimo Día reconstruyó los hechos y tuvo acceso, en exclusiva, a pruebas inéditas.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 20 de oct, 2025
Caso Juan Felipe Rincón

