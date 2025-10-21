En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP-PETRO
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
JUAN FELIPE RINCÓN
ROBO EN EL LOUVRE
NACIONAL
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote Los Informantes
Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / ¿Tener una novia de trapo? Cristian Montenegro revela por qué decidió crear una "familia de muñecos"

¿Tener una novia de trapo? Cristian Montenegro revela por qué decidió crear una "familia de muñecos"

La historia de este bogotano es el reflejo de una realidad contemporánea que, según la OMS, ya afecta a millones de personas: la soledad aguda. Los Informantes habló con el hombre que tiene una novia y unos hijos que no son de carne y hueso.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 21 de oct, 2025
Comparta en:
Cristian Montenegro y su familia de trapo

Publicidad

Publicidad

Publicidad