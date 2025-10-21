En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP-PETRO
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
JUAN FELIPE RINCÓN
ROBO EN EL LOUVRE
NACIONAL
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / SÉPTIMO DÍA  / Versión de señalado de atacar a Juan Felipe Rincón: ¿qué pasó el día que murió el hijo del general?

Versión de señalado de atacar a Juan Felipe Rincón: ¿qué pasó el día que murió el hijo del general?

Ante las cámaras de Séptimo Día, Andrés Camilo Sotelo, investigado por la muerte del hijo del general William Rincón, señaló a quien supuestamente le disparó al joven Juan Felipe Rincón en noviembre de 2024. Aquí, detalles de la investigación.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 21 de oct, 2025
Comparta en:
Caso Juan Felipe Rincón

Publicidad

Publicidad

Publicidad