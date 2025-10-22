Tormenta tropical Melissa podría convertirse en huracán en los próximos días: ¿afectará a Colombia?

La tormenta tropical Melissa avanza lentamente hacia el suroeste de Haití y Jamaica al tiempo que se espera un fortalecimiento que la convierta en huracán este viernes, según indicó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El NHC mantiene un aviso de vigilancia de huracán para la península suroeste de Haití, desde la frontera con la República Dominicana hasta Puerto Príncipe, y una vigilancia de tormenta tropical para Jamaica. El sistema continúa desplazándose por el mar Caribe y se espera que provoque fuertes lluvias e inundaciones en partes de Haití y Jamaica durante el resto de la semana.

En la mañana de este miércoles la tormenta se encontraba al norte de la península de La Guajira, "con vientos máximos sostenidos de 84 km/h y una presión mínima central de 1003 mb; se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 24 km/h", de acuerdo con el informe especial del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitido sobre las 8:00 de la mañana.



El NHC advirtió que las condiciones de huracán son posibles en el área bajo vigilancia en Haití a partir del viernes, mientras que Jamaica podría comenzar a sentir condiciones de tormenta tropical entre el jueves y el viernes. El centro de Melissa se encontraba, según el más reciente boletín del NHC, a unos 515 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Príncipe, Haití, y a 480 kilómetros al sureste de Kingston, Jamaica. En ese momento presentaba vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, y se mueve lentamente hacia el oeste-noroeste a 4 kilómetros por hora.

Publicidad

Lea: Tormenta tropical Melissa aumenta estado de alerta para Magdalena y La Guajira: esto significa



El NHC ha avisado también de fuertes oleajes y corrientes de resaca que afectarán a las costas de Haití, la República Dominicana, Jamaica y el este de Cuba en los próximos días. Las autoridades locales instan a la población a mantenerse informada mediante los servicios meteorológicos nacionales y a seguir las recomendaciones de seguridad ante la posibilidad de lluvias intensas, crecidas súbitas y deslizamientos en zonas montañosas y costeras.

Las lluvias asociadas con la tormenta tropical Melissa podrían alcanzar entre unos 12 y 25 centímetros en el sur de la República Dominicana, el sur de Haití y el este de Jamaica hasta el sábado, con acumulaciones locales mayores que podrían causar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. En el norte de esos países, se prevén entre 5 y 10 centímetros, y entre 2 y 7 centímetros en Aruba y Puerto Rico. De acuerdo con el NHC, con sede en Miami, Melissa podría fortalecerse gradualmente y convertirse en huracán el jueves, mientras se aproxima al suroeste de Haití y a Jamaica.

Publicidad

Hasta ahora ascienden a 13 los ciclones este año en el Atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa, de las que Chantal ha sido la única en tocar tierra este año en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) ha pronosticado una temporada ciclónica "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.

Lea: Incrementan estado de alerta en departamentos de Colombia por tormenta tropical Melissa en el Caribe



Afectación a Colombia de la tormenta tropical Melissa, con posibilidad de convertirse en huracán

A pesar de que la tormenta sigue hacia el norte, alejándose de Colombia, el sistema continúa ejerciendo influencia directa sobre el comportamiento del tiempo al norte del territorio colombiano , favoreciendo condiciones de lluvias, tormentas eléctricas y vientos entre moderados y fuertes al oriente de la zona e indirectamente, especialmente con incremento en la probabilidad de ocurrencia de lluvias, en el centro y suroccidente del Caribe colombiano.

"La tormenta tropical Melissa se observa sobre el centro del mar Caribe, incidiendo en las condiciones de viento y oleaje, principalmente al norte de la Cuenca, donde se presentan vientos con velocidades hasta de 35 nudos (65 km/h) y una altura significativa de la ola superior a los 4.0 metros. Adicionalmente, se ha evidenciado un aumento gradual en la organización y convección del sistema. Se espera que este sistema continúe su transito ralentizado sobre centro de la Cuenca en las próximas 24 horas", explicaron desde el Ideam.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL

*Con información de EFE