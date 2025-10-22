En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Tormenta tropical Melissa podría convertirse en huracán en los próximos días: ¿afectará a Colombia?

Tormenta tropical Melissa podría convertirse en huracán en los próximos días: ¿afectará a Colombia?

El Ideam continúa con estados de alerta activos para varios departamentos por el paso de la tormenta tropical Melissa por el mar Caribe. Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió que la tormenta podría convertirse en huracán en los próximos días.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 22 de oct, 2025
Tormenta tropical Melissa podría convertirse en huracán en los próximos días: ¿afectará a Colombia?

