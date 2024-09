DIAN halló inconsistencias en declaraciones de renta: ¿qué hacer si cometió estos errores?

La DIAN encontró inconsistencias en las declaraciones de renta presentadas por miles de personas en lo que va del calendario tributario. A la fecha, más de 2.25 millones de personas han presentado su declaración de renta.

La entidad hizo una verificación de esas declaraciones ya presentadas y encontró inconsistencias en por lo menos 90.000.

Se identificó que los contribuyentes están incluyendo en el formulario, en la parte de las deducciones como dependientes, a personas que no lo son o con identificaciones inusuales tales como el número 0, 1234, 2222 y 5678. Además, muchos declarantes aparecen hasta con cuatro dependientes con esos números extraños.

“No solamente que escribo un número de identificación inusual, sino que también los estoy repitiendo para incluir cuatro al final. Eso es una información que no es consistente, o sea, yo no puedo relacionar más de una vez a un mismo dependiente, tampoco me los puedo inventar. Tienen que ser personas que dependan económicamente del declarante”, adujo Cecilia Rico, directora de Gestión de Impuestos de la DIAN.

DIAN encontró inconsistencias en la facturación electrónica

Otra irregularidad figura en la deducción del 1% por cuenta de las facturas electrónicas, que se debe incluir en la casilla número 28 del formulario 210. Al examinar los supuestos pagos con factura electrónica, la DIAN no ha podido verificar la veracidad de esas facturas.

“Las facturas no fueron validadas por la DIAN, o sea, no existen las facturas en las bases operativas de la DIAN. Fueron expedidas por personas que no están obligadas a facturar electrónicamente y aparece la operación realizada con medio de pago efectivo y la norma es clara cuando dice que debió haberse hecho con algún medio electrónico”, sostuvo Rico en diálogo con Noticias Caracol en vivo.

Estas inconsistencias se estarían presentando en el afán de la gente de rebajar el impuesto de renta que deben pagar. La DIAN recomienda a los contribuyentes corregir estos errores antes de que la entidad los requiera, porque la sanción es el 10% del impuesto que deberían haber pagado.

¿Qué pasa con los que declararon, pero no pagaron?

Otra de las preocupaciones de la entidad son las personas que declararon, pero no pagaron. Con corte a este lunes, 2 de septiembre de 2024, esa cartera por concepto de quienes declaran, pero sin pagar, ya supera los 168.000 millones de pesos.

“Son intereses diarios, la DIAN debe cobrar la tasa de usura -2 puntos- y claramente pues es una tasa superior a la que obtendría en el mercado financiero o en cualquiera de las entidades. La recomendación es que se pongan al día”, indicó la directora de Gestión de Impuestos de la DIAN.

