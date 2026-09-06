Ganadores del Chontico Día hoy, domingo 6 de septiembre: revise aquí el resultado del sorteo

El Chontico Día cumple este domingo una nueva jornada de su sorteo de chance, en el que se determina una combinación de cuatro cifras y una quinta cifra adicional. La extracción se realiza diariamente, incluidos domingos y días festivos.

¿A qué hora se realiza el sorteo?

El Chontico Día tiene sorteos de lunes a domingo. De acuerdo con la información suministrada, la jornada se realiza a la 1:00 p.m., mientras que los domingos y días festivos se adelanta a las 12:59 p.m.

La transmisión puede seguirse a través de Telepacífico. También existen canales y plataformas de operadores autorizados donde se pueden consultar posteriormente los resultados.



Así funciona la apuesta

Para participar en el Chontico Día se selecciona un número de hasta cuatro cifras, dentro del rango que va desde 0000 hasta 9999, y se establece el valor de la apuesta.



El juego contempla distintas alternativas según la cantidad de números acertados y el orden en el que coincidan con el resultado.



Cuatro cifras directo: las cuatro cifras deben coincidir y conservar el mismo orden.

las cuatro cifras deben coincidir y conservar el mismo orden. Cuatro cifras combinado: se aciertan las cuatro cifras, aunque aparezcan en una posición diferente.

se aciertan las cuatro cifras, aunque aparezcan en una posición diferente. Tres cifras directo: deben coincidir las tres últimas cifras en el orden correspondiente.

deben coincidir las tres últimas cifras en el orden correspondiente. Tres cifras combinado: se aciertan esas tres cifras sin importar su orden.

se aciertan esas tres cifras sin importar su orden. Dos cifras o Pata : corresponde a las dos últimas cifras.

: corresponde a las dos últimas cifras. Una cifra o Uña: consiste en acertar la última cifra.

La apuesta mínima es de $500.



Resultado del Chontico Día de este domingo

El número ganador correspondiente al sorteo de este 6 de septiembre de 2026 es:



Número ganador: 4086

4086 Quinta cifra: 5

¿Qué debe hacer si acierta?

En caso de que el tiquete coincida con una combinación premiada, es fundamental conservar el comprobante original y seguir el procedimiento establecido para reclamar el dinero.

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Para premios de $100.000 o más, la información suministrada señala que el ganador debe acudir a los puntos oficiales de Paga Todo con el tiquete original firmado en el reverso y una fotocopia de la cédula.

Además, los premios que superen las 48 UVT, equivalentes a $2.513.952 en 2026, están sujetos a una retención en la fuente del 20 % por concepto de ganancias ocasionales.

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Antes de realizar cualquier trámite, se recomienda comprobar que las cifras del tiquete coincidan exactamente con el resultado oficial del sorteo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co