Resultados Dorado Mañana: números ganadores del martes 29 de septiembre de 2026

Los apostadores y jugadores habituales en Colombia esperan con expectativa el reporte de los números afortunados para el sorteo del Dorado Mañana de este martes 29 de septiembre de 2026. A continuación, conozca el reporte oficial para verificar si su boleto coincide con la combinación ganadora de esta jornada.



Resultados completos del chance Dorado Mañana de hoy

El juego de chance Dorado Mañana realiza su sorteo de manera habitual durante las primeras horas del día, consolidándose como una de las opciones preferidas por los colombianos para probar su suerte. A continuación, se detalla la combinación correspondiente al premio principal de la jornada:



Número ganador : 1431

: 1431 La "Quinta" cifra: 1

Se recomienda a todos los participantes revisar detenidamente los cuatro dígitos consignados en su tiquete físico o digital antes de desechar cualquier comprobante.



¿Cómo verificar y cobrar un premio de chance en Colombia?

Si su boleto resulta ganador en el sorteo del Dorado Mañana, es fundamental seguir el procedimiento oficial establecido por las autoridades y los concesionarios autorizados para garantizar un cobro seguro y transparente.

Requisitos indispensables para reclamar el dinero

Para hacer efectivo el cobro de cualquier premio obtenido a través de este juego de azar, el titular debe presentar la siguiente documentación en los puntos de atención habilitados:



Tiquete original de apuesta en perfecto estado de conservación, sin tachaduras, enmendaduras ni roturas.

Documento de identidad original y copia legible (Cédula de Ciudadanía o documento de extranjería válido).

Formulario de reclamación de premios debidamente diligenciado, el cual es facilitado en el punto de cobro para montos superiores a las cuantías mínimas establecidas.

En caso de haber realizado la apuesta mediante plataformas transaccionales en línea autorizadas, el procedimiento de acreditación suele gestionarse directamente a través de la cuenta del usuario registrado, conforme a los términos y condiciones de cada operador.



Descuentos legales y retención por ganancias ocasionales

Es importante que los ganadores tengan en cuenta que los premios de juegos de suerte y azar en el territorio nacional están sujetos a las normativas tributarias vigentes fijadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).



Aplicación del impuesto a los premios

De acuerdo con el Estatuto Tributario, cuando el valor del premio supera el límite exento fijado en Unidades de Valor Tributario (UVT), se aplica una retención en la fuente por concepto de ganancias ocasionales. Esta tarifa corresponde al 20 % del valor total del incentivo monetario.

El concesionario autorizado actúa como agente de retención, por lo que el monto correspondiente al impuesto es descontado de manera automática al momento de efectuar el pago al ciudadano. Por esta razón, la cifra neta recibida por el ganador será inferior al valor nominal publicitado para el premio.



La importancia de apostar en el marco de la legalidad

Participar exclusivamente en juegos de suerte y azar autorizados garantiza la transparencia de los sorteos y la seguridad en el pago de los incentivos. En Colombia, la entidad encargada de administrar y fiscalizar la explotación de estas actividades a nivel nacional es Coljuegos.



Destino de los recursos del juego legal

Cada apuesta realizada en un punto oficial o plataforma autorizada genera un aporte directo al sistema de salud pública de los colombianos. Los recursos recaudados por concepto de derechos de explotación son transferidos a las entidades territoriales para financiar la atención médica de la población más vulnerable.



Apostar en establecimientos no autorizados o en el mercado informal no solo priva al sector salud de estos ingresos fundamentales, sino que también deja al usuario sin respaldo legal para exigir el pago de sus premios en caso de acierto.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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