Lo que dejó la reunión del Gobierno con el director adjunto del FMI: ¿qué busca el Ejecutivo?

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, sostuvo una reunión con el director adjunto del Fondo Monetario Internacional (FMI), Nigel Clarke. El encuentro se produjo pocas horas después de que Abelardo de la Espriella ordenara iniciar acercamientos con el organismo para buscar alternativas frente a la compleja situación fiscal que, según el Gobierno, atraviesa Colombia.

Durante esta primera reunión entre el director adjunto del FMI, el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, la administración De la Espriella solicitó una evaluación de la economía colombiana y del plan fiscal vigente. Actualmente, el Estado registra gastos cercanos a los 40 billones de pesos mensuales, mientras que sus ingresos rondan los 29 billones, lo que representa un déficit de 11 billones de pesos cada mes.



Según explicó el ministro, este encuentro marca el inicio de un proceso para fortalecer la colaboración con el FMI, organismo que históricamente ha brindado apoyo mediante créditos, programas de asistencia y acompañamiento técnico. La solicitud coincide con la visita que una delegación del fondo realiza en Colombia desde el viernes pasado y se produce apenas horas después de la instrucción presidencial de buscar alternativas junto al organismo multilateral para aliviar la presión sobre las finanzas públicas.



Gobierno de la Espriella le pide al FMI hace estudio fiscal de Colombia

Miguel Gómez afirmó que “hoy solicitamos al Fondo Monetario Internacional adelantar la emisión de su equipo técnico para que haga una evaluación independiente del Estado y la economía y de los planes de gobierno en materia macroeconómica. Se trata de la consulta del artículo cuarto, un instrumento clave para anclar la confianza. En ese reporte, el fondo revisa el plan fiscal del gobierno y también analiza las perspectivas de crecimiento económico, empleo e inflación”.

Aunque Colombia tendría limitaciones para acceder a una línea de crédito flexible, varios expertos consideran que la reunión y la evaluación solicitada constituyen un paso previo para explorar un eventual préstamo o algún mecanismo de apoyo por parte del FMI. Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, señaló en Noticias Caracol que “lo más importante acá es que se plantea una hoja de ruta de ajuste fiscal que permite otra vez darle credibilidad a esa eventual plan de choque o plan de ajuste que va a proponer el Gobierno”.



Con esta gestión, se abre la posibilidad de que el FMI acompañe a Colombia bajo ciertas condiciones. Nigel Clarke fue ministro de Finanzas de Jamaica durante una crisis fiscal en ese país, experiencia que le ha otorgado reconocimiento en el manejo de este tipo de situaciones. Por ello, se le atribuye un conocimiento cercano de los desafíos fiscales que enfrenta Colombia. Las proyecciones indican que el déficit fiscal del país podría cerrar 2026 en el 7 % del producto interno bruto, equivalente a cerca de 140 billones de pesos.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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