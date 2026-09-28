Resultados Astro Luna, último sorteo hoy lunes, 28 de septiembre de 2026: aquí los números y signo

El sorteo del Súper Astro Luna correspondiente a este lunes 28 de septiembre de 2026 se realiza en su horario habitual nocturno, consolidándose como uno de los juegos de azar con mayor tradición y seguimiento en el territorio colombiano. Durante toda la jornada, miles de apostadores en el país participan con la firme expectativa de acertar la combinación ganadora compuesta por un número de cuatro cifras y un signo zodiacal, elementos que definen el resultado final del juego. De acuerdo con la programación para los días laborables de lunes a viernes, el sorteo se lleva a cabo aproximadamente a las 10:50 p. m., momento en el que se revela la combinación oficial que determina a los afortunados ganadores del día. Hasta el cierre de este reporte, los datos confirman que el sorteo transcurre con normalidad; sin embargo, se recomienda a los participantes verificar la combinación exacta del número y el signo directamente en los canales oficiales o en los puntos autorizados para validar sus apuestas de forma segura. Este evento marca el cierre de la jornada diaria de apuestas en el país, generando una importante expectativa entre los jugadores que comparan su comprobante con la combinación publicada.



Resultados Súper Astro Luna 28 de septiembre

Número ganador: 4 4 4 4

Signo zodiacal: Virgo

¿Cómo jugar Súper Astro Luna?

Para participar en el Súper Astro Luna, el jugador selecciona un número compuesto por cuatro cifras, en un rango que abarca desde el 0000 hasta el 9999. Además de elegir estas cifras, el apostador debe acompañarlas obligatoriamente con uno o varios signos del zodiaco, según su propia preferencia o estrategia de juego. Para alcanzar el premio mayor, la combinación seleccionada debe coincidir en el orden exacto con el resultado oficial anunciado tras el sorteo. No obstante, el sistema destaca por su flexibilidad al otorgar premios por aciertos parciales; los jugadores reciben reconocimientos económicos si logran atinar a las últimas dos o tres cifras del número ganador, siempre que el signo zodiacal coincida con el sorteado en la jornada. Esta estructura convierte al sorteo en una opción muy atractiva tanto para jugadores ocasionales como frecuentes.



¿Cuánto cuesta Súper Astro Luna?

El costo de apostar en el Súper Astro Luna se caracteriza por ser bastante flexible y adaptable a diversos presupuestos. Las jugadas suelen iniciar desde un valor mínimo de 500 pesos colombianos y pueden alcanzar montos de hasta 10.000 pesos por cada tiquete. El valor invertido por el apostador influye directamente en la cuantía del premio final en caso de acierto. Si se obtiene un acierto total —las cuatro cifras más el signo zodiacal—, el ganador recibe un premio equivalente a 42.000 veces el dinero invertido. Por su parte, los aciertos parciales también otorgan incentivos destacados: coincidir con tres cifras más el signo entrega 1.000 veces la apuesta, mientras que acertar dos cifras y el signo otorga 100 veces lo invertido.



¿Qué días juega Súper Astro Luna?

El Súper Astro Luna se juega todos los días en Colombia, lo que brinda a los ciudadanos la oportunidad de participar de forma continua durante toda la semana. No obstante, los horarios del sorteo presentan variaciones según el día de la jornada.

Lunes a viernes: El sorteo se realiza alrededor de las 10:50 p. m.

Sábados: El evento tiene lugar cerca de las 10:42 p. m.

Domingos y días festivos: La transmisión se adelanta a las 8:30 p. m. aproximadamente.

Al tratarse de un lunes 28 de septiembre de 2026, el sorteo está programado para realizarse a las 10:50 p. m., manteniendo la constancia habitual de las noches de semana.

¿Qué hacer si se gana Súper Astro Luna?

En caso de resultar favorecido en el Súper Astro Luna, el jugador debe seguir un procedimiento formal para cobrar sus ganancias. El requisito indispensable es presentar el tiquete original en perfecto estado físico, sin tachaduras ni enmendaduras. Los premios menores, definidos por debajo de ciertos topes en UVT, se cobran de forma directa en los puntos de venta autorizados. En cambio, cuando se trata de un premio mayor, el ganador debe acudir a las oficinas de operadores autorizados como SuperGIROS o SuRed, donde se valida la identidad del reclamante y la autenticidad del boleto. Existe un plazo límite de hasta un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar el dinero; transcurrido este lapso, el derecho al premio caduca de forma definitiva.



En conclusión, el sorteo del Súper Astro Luna de este lunes 28 de septiembre de 2026 mantiene una alta expectativa entre miles de jugadores en Colombia. Gracias a su dinámica sencilla, su frecuencia diaria y su atractivo esquema de premios, este juego continúa consolidándose como una de las alternativas preferidas para probar suerte en el país.

